Λίγες μέρες πριν, άλλωστε, σκόραρε στο εντυπωσιακό 4-2 της Ρόμα, στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Φιορεντίνα. Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός, μάλιστα, εμφανίστηκε με νέο look στο Αρτέμιο Φράνκι.

Ο Κώστας Μανωλάς εμφανίστηκε με νέο look μετά την εκτός έδρας νίκη (4-2) της Ρόμα κόντρα στην Φιορεντίνα. Η αλλαγή του διεθνούς στόπερ... διχάζει. Σε άλλους αρέσει το στυλ του, σε άλλους όχι. (PHOTO)

Κι όμως είναι ο Κώστας Μανωλάς: Το νέο look διχάζει

Κι όμως είναι ο Κώστας Μανωλάς: Το νέο look διχάζει

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR