Οι ευχές του Πούτιν στον Ιβάν Σαββίδη

Αξιότιμε κ. Σαββίδη! Οι καλύτερες ευχές μου για την Ημέρα του Υπερασπιστή της Πατρίδας. Είμαστε υπερήφανοι για τις ηρωικές σελίδες της ιστορίας της χώρας μας, το θάρρος και την αντοχή πολλών γενιών των στρατιώτων και των αξιωματικών μας, για όλους εκείνους που πολέμησαν για την Πατρίδα, για την ασφάλεια του κράτους μας. Έχουμε μεγάλο σεβασμό για όλους εκείνους που με αξιοπρέπεια συνεχίζουν σήμερα την ένδοξη παράδοση της υπηρεσίας προς την πατρίδα, που πάνω απ’όλα βάζουν έννοιες όπως ο πατριωτισμός, η πίστη στον όρκο, το ανιδιοτελές καθήκον και η στρατιωτική αδελφότητα. Σας εύχομαι επιτυχίες, υγεία, υλοποίηση όλων των σχεδίων σας. Βλαντιμίρ Πούτιν

