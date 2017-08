Ο Ελ Καντουρί μαθαίνει τον ΠΑΟΚ

MVP με την Κέρκυρα ο Μάτος

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης, που διεξήχθη μέσω του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ο Μάτος ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού συγκεντρώνοντας το 29,25% των ψήφων και κέρδισε το πρώτο του ατομικό τίτλο, έπειτα από σκληρή μάχη με τον Εργκούς Κάτσε.

Ο Αλβανός μέσος, που αναδείχθηκε από τους εκπροσώπους του Τύπου ως ο Vodafone MVP του αγώνα, έμεινε στην δεύτερη θέση της ψηφοφορίας, μετά την θετική εμφάνιση που πραγματοποίησε κόντρα στους Φαίακες, με πολύ τρέξιμο σε όλες τις γραμμές, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Δημήτρης Πέλκας , που έκανε δυναμική επανεμφάνιση με ένα γκολ και μία ασίστ.