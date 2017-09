Μια νίκη παραπάνω η ΑΕΛ από τον ΠΑΟΚ

#3 φορές συναντήθηκαν ο ΠΑΟΚ με την Λάρισα στην περσινή περίοδο και ο Δικέφαλος σημείωσε ισάριθμες νίκες με σκορ 2-0. Τον Οκτώβριο του 2016 συναντήθηκαν για το Κύπελλο Ελλάδος σε μονό ματς ομίλου, ενώ τον Φεβρουάριο διεξήχθη η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα στην Θεσσαλία και τον Απρίλιο στην Τούμπα.

#28 αναμετρήσεις έχουν γίνει στο πλαίσιο της πρώτης κατηγορίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΛ με γηπεδούχο την ομάδα της Λάρισας. Ο Δικέφαλος μετρά εννέα νίκες εκεί, 10 νίκες έχει η ΑΕΛ και εννέα ματς έχουν τελειώσει ισόπαλα.

#8 νίκες έχει ο ΠΑΟΚ στα τελευταία δέκα παιχνίδια εντός και εκτός έδρας με την ΑΕΛ για πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος. Την περσινή σεζόν επικράτησε με 2-0 εκτός έδρας χάρη στα γκολ του Μυστακίδη και του Λέο Μάτος , ενώ και το 2010-11, είχε επικρατήσει τόσο στην Λάρισα, όσο και στην Τούμπα. Η ΑΕΛ έχει σε αυτά τα εννέα ματς από το 2008-09 μέχρι σήμερα μια νίκη στην έδρα της και μια λευκή ισοπαλία.

#Από την σεζόν 1973-74 που ανέβηκε η ΑΕΛ στην τότε Α’ Εθνική ο ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα σερί με έντεκα ματς χωρίς ήττα εντός και εκτός έδρας, όπου είχε οκτώ νίκες και τρεις ισοπαλίες.

#Το αγαπημένο σκορ του ΠΑΟΚ στις εκτός έδρας νίκες επί της ΑΕΛ είναι το 2-0 με πέντε, ακολουθεί το 2-1 με τρεις, ενώ υπάρχει και μια με 1-0. Από την άλλη η ομάδα της Λάρισας έχει επικρατήσει τις επτά από τις δέκα φορές με σκορ 2-1. Υπάρχουν ακόμη δύο νίκες με 1-0 και μια με 4-3. Στις ισοπαλίες υπάρχουν 6 με 1-1 και τρεις με 0-0.

#Πέρυσι ο Μυστακίδης είχε σκοράρει τόσο στο ματς για το Κύπελλο Ελλάδος ανάμεσα στις δύο ομάδες, όσο και στο ματς πρωταθλήματος στην Λάρισα. Ο Περέιρα ήταν εκείνος που σημείωσε το δεύτερο γκολ στο ματς του Κυπέλλου, ενώ ο Λέο Μάτος ήταν εκείνος που τον συνόδευσε στο ματς πρωταθλήματος.

Κορυφαίος με ΠΑΣ Γιάννινα ο Πρίγιοβιτς

.Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης, που διεξήχθη μέσω του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ο Πρίγιοβιτς έδωσε σκληρή μάχη με τον Δημήτρη Πέλκα , αλλά τελικά κατάφερε να επικρατήσει στα… σημεία, με ποσοστό 34,4% έναντι 33,67% και πήρε τον τίτλο του πολυτιμότερου. Στην τρίτη θέση έμεινε ο Κάρλος Ζαμπράνο στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ στην Super League Σουρωτή.