Μάτος, Πρίγιοβιτς, Πέλκας μάχονται για έναν τίτλο

Πρώτος διεκδικητής του τίτλου του πολυτιμότερου του μήνα, είναι ο Λέο Μάτος. Ο Βραζιλιάνος ακραίος αμυντικός έπιασε τα γνωστά, υψηλά στάνταρ απόδοσης. Περισσότερο all around μέσα στο παιχνίδι, αφού ορισμένες στιγμές μπορεί να λειτουργήσει ακόμα κι ως σέντερ φορ μέσα στην περιοχή, ο Μάτος ήταν συνεπής αμυντικά και καθοριστικός επιθετικά. Ο απολογισμός μία ασίστ κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα και ένα γκολ στην έδρα της ΑΕΛ δείχνει πως και τη φετινή σεζόν θα αποτελέσει ένα από τα βαρόμετρα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Επόμενος «μονομάχος» ο Δημήτρης Πέλκας.

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανοίξει η ψηφοφορία για τον κορυφαίο του μήνα Σεπτεμβρίου. Στη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρονται τα εξής: "Η ομάδα ανέβασε ρυθμούς τον Σεπτέμβριο, κέρδισε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της σε Super League Σουρωτή και Κύπελλο Ελλάδας, δίχως όμως να μπορέσει να κάνει το ίδιο εκτός έδρας κόντρα σε Απόλλωνα Σμύρνης και ΑΕΛ. Το paokfc.gr, το PAOK FC Official App και το 11888 σας καλούν να επιλέξετε τον MVP Σεπτεμβρίου.

