Κοντά στον μικρό Παναγιώτη και ο Πασχαλάκης!

O Αλέξανδρος Πασχαλάκης, στηρίζει την μάχη του δεκάχρονου Παναγιώτη Τσάκαλου και της οικογένειας του, που διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και νοσηλεύεται από τον Ιανουάριο στην Αθήνα, και προσφέρει την φανέλα του ΠΑΟΚ. Τώρα σε δημοπρασία στο www.charityidols.gr ''Solidarity 4 Ever'' #alexandrospaschalakis Alexandros Paschalakis/Αλέξανδρος πασχαλάκης #paschalakis #paokfc #panagiotistsakalos #charityidols #solidarity4ever #happycharity

