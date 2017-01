Η Κολόν Σάντα Φε θέλει Περέιρα

Δείτε τη σχετική ανάρτηση.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΛΕΟΒΑΤΣ

Εξάλλου, ο Μάριν Λέοβατς αναδείχθηκε, από τους φίλους του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα στο γήπεδο των “Ζωσιμάδων” για την 17η αγωνιστική της SuperLeague.

Στη σχετική ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Λέοβατς παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό συγκέντρωσε το 25,03% των ψήφων του κοινού του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, κατακτώντας τον πρώτο του ατομικό τίτλο για την φετινή σεζόν.

Στην δεύτερη θέση βρέθηκε ο Στέλιος Μαλεζάς, ο οποίος είχε κομβική παρουσία στην άμυνα του Δικεφάλου δίπλα σε Βαρέλα και Κρέσπο και συνέβαλε τα μέγιστα στο clean sheet, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Παναγιώτης Γλύκος, ο οποίος συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις, πραγματοποιώντας μάλιστα μία καταπληκτική επέμβαση σε τετ α τετ με τον Μαμπουλού στο πρώτο ημίχ