Δεύτερο βραβείο για Πέλκα στον ΠΑΟΚ

Ο Δημήτρης Πέλκας δεν αρκέστηκε στην κατάκτηση του βραβείου "11888 MVP" Σεπτεμβρίου, καθώς κατέκτησε το βραβείο για το "Regency Casino Best Goal".

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR