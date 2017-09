20 χρόνια από το έπος του Χάιμπουρι

Ωστόσο, τίποτα δεν μπορεί να αφαιρέσει την λάμψη από την βραδιά της 30ης Σεπτέμβρη του 1997, όταν η ομάδα του Άγγελου Αναστασιάδη με αιχμή του δόρατος τον Zisis (Βρύζας) που υπέγραψε the end των Άγγλων (εμπνευσμένος ο τίτλος της "Sun" την επόμενη μέρα), επανέφερε με πολύ ηχηρό τρόπο τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

