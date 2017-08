Το Ιράν καλεί για εξηγήσεις Μασούντ, Χατζισαφί

Το ταξίδι τους στο Ισραήλ θα είχε επιπτώσεις για τους ίδιους. Ο Πανιώνιος το σεβάστηκε αυτό, με αποτέλεσμα αμφότεροι να αποκλειστούν από την αποστολή και να μείνουν στην Αθήνα. Θέμα όμως υφίστατο και για τη ρεβάνς της Νέας Σμύρνης, αφού ενδεχόμενη συμμετοχή τους θα σήμαινε ότι αναγνωρίζεται έμμεσα το Ισραήλ ως κράτος.

Η ΠΑΕ εξέδωσε όμως ανακοίνωση, με την οποία ζήτησε από τους δύο ποδοσφαιριστές να σεβαστούν το συμβόλαιο που έχουν με την ομάδα, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη". Ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου το ξεκαθάρισε από την προηγούμενη του αγώνα, ότι τόσο ο Μασούντ όσο και ο Χατζισαφί θα έπαιζαν στην αναμέτρηση της Πλατείας για τον γ' προκριματικό του Europa League.

Ο Σοτζέι Μασούντ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ

Έτσι έγινε. Ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα του Πανιωνίου, αν και η πρόκριση δεν κατακτήθηκε, αφού επήλθε και δεύτερη ήττα, με το ίδιο σκορ (0-1). Να όμως που μία μέρα μετά η συμμετοχή τους απέναντι στους Ισραηλινούς προκάλεσε αντιδράσεις στη χώρα της Μέσης Ανατολής. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση, παίρνοντας θέση για το ζήτημα.

Τι ανέφερε σε αυτή; Ότι θα εξετάσουν σοβαρά το θέμα. Ότι θα συζητήσουν κατ' ιδίαν με τους δύο ποδοσφαιριστές για την απόφασή τους, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή τους με το γεγονός ότι τέθηκαν αντιμέτωποι με ομάδα του Ισραήλ, "περιφρονώντας" κατ' αυτόν τον τρόπο το μποϊκοτάζ που γίνεται σε βάρος του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.

Ο Εχσάν Χατζισαφί

ΤΟ TWEET ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Θέση όμως πήρε και το υπουργείο εξωτερικών του Ισραήλ. Σε tweet στον λογαριασμό του, αναφέρεται το εξής: "Μπράβο στους Μασούντ και Χατζισαφί που έσπασαν το ταμπού κατά των Ισραηλινών αθλητών".

آفرین به مسعود شجاعی و احسان حاج صفی که تابوی مسابقه ندادن با ورزشکاران اسرائیلی را شکستند #Football — اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) August 4, 2017

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΝΑΒΑΝΤ

Τον Ιούλιο του 2000, η Στουρμ Γκρατζ κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο προκριματικών του Champions League. Η ομάδα της Αυστρίας είχε στο δυναμικό της τον ακραίο επιθετικό, Μεχρντάντ Μιναβάντ. Στο πρώτο παιχνίδι, ο Ιρανός χρησιμοποιήθηκε και στα 90 λεπτά του εντός έδρας νικηφόρου (3-0) ματς.

Ο Μιναβάντ σε αναμέτρηση της Στουρμ Γκρατς με τον Παναθηναϊκό εκείνη τη σεζόν, για το Champions League (αριστερά ο Γιώργος Καραγκούνης).

Στη ρεβάνς δεν έπαιξε. "Δεν θα ταξιδέψω στο Ισραήλ προς σεβασμό στη χώρα μου". Σύμφωνα με τα τότε ρεπορτάζ, στον πρώτο αγώνα έπαιξε κατόπιν κουβέντας με τον προπονητή του, Ίβιτσα Όσιμ, που του άλλαξε την απόφαση που είχε πάρει, να μην παίξει ούτε στο πρώτο ματς. "Δεν ήθελα να απογοητεύσω τον προπονητή μου και τους συμπαίκτες μπου" είπε ο Μιναβάντ.

Είχε υποστηρίξει μάλιστα πως "η χώρα μου και η κυβέρνηση ποτέ δεν με πίεσαν να μην αγωνιστώ. Ούτε η οικογένειά μου". Ο Μιναβάντ είχε γίνει ο πρώτος Ιρανός που έπαιξε απέναντι σε Ισραηλινούς για περισσότερα από 20 χρόνια εκείνη την εποχή. Αξίζει να σημειωθεί πως τότε είχε ερωτηθεί και η Χάποελ, αν είχε αντίρρηση ως προς τη συμμετοχή του Ιρανού ποδοσφαιριστή.

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ 2 ΙΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ;

Τίθεται πλέον σε κίνδυνο η συμμετοχή των Μασούντ και Χατζισαφί στο Μουντιάλ της Ρωσίας; Αυτό είναι πρώιμο να απαντηθεί. Το βέβαιο είναι ότι μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές που είναι πολύτιμοι στα σχέδια του Κάρλος Κεϊρός και ο αποκλεισμός τους δεδομένα θα επηρέαζε τη δυναμική της Εθνικής ομάδας του Ιράν.

Ο ΚΑΡΙΜΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΑΣΟΥΝΤ-ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ

Ανεξάρτητα από το ποια απόφαση θα πάρει η Ομοσπονδία του Ιράν ή Κυβέρνηση, δεν είναι λίγοι οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές που στηρίζουν την απόφαση των δύο παικτών του Πανιωνίου. Όπως για παράδειγμα ο άλλοτε παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, Αλί Καρίμι, που πόσταρε φωτογραφία των Μασούντ και Χατζισαφί στο instagram, γράφοντας: "Δείξατε αφοσίωση στο κλαμπ που ανήκετε και στο συμβόλαιό σας".

شما فقط تعهد به باشگاهتون رو انجام دادين ،مهم نظرمردم نسبت به شماست، مرسى بابت زحمتهايى كه سالها براى تيم ملى كشيدين A post shared by Ali Karimi (@aliiiiiiiikarimi8) on Aug 4, 2017 at 7:46am PDT

داداشاي عزيزم مردم و مسئولين ايران انقدر فهيم هستن كه شرايطتون رو درك كنن.ما كنارتونيم @masoudsshojaei @ehsanhajsafi28 A post shared by @kamalkamyabinya on Aug 4, 2017 at 8:21am PDT

Θέση πήρε και ο Μεχντί Ταρεμί, ο διεθνής Ιρανός φορ, ο οποίος ανέβασε story στο instagram, γράφοντας: "Αδέρφια, ξέρω ότι δεν χαρήκατε που παίξατε σε αυτό το παιχνίδι, αλλά έχετε συμβόλαιο και καταλαβαίνουμε ότι έπρεπε να το σεβαστείτε αυτό".

Στο Ιράν υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που δεν μπορούν να συμφωνήσουν με την απόφαση που πήραν οι Ιρανοί του Πανιωνίου. Από την άλλη, δεν είναι μόνο αθλητές αυτοί που στηρίζουν την απόφαση Μασούντ - Χατζισαφί, αλλά και απλοί φίλαθλοι, που μέσω των social media αποδέχονται την κίνησή τους, εκτιμώντας ότι δείχνουν το δρόμο για να μπει ένα τέλος σε αυτή την ιστορία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο αθλητικό κομμάτι.

