Μασούντ: "Είμαι πολεμιστής"

سلام و عرض ادب خدمت همه هموطنان مى خواستم پيرامون مسائل پيش امده در روزهاى گذشته بدون مقدمه نكاتى را متذكر شوم: ١-اينكه بنده براى همه افرادى كه (خالصانه و دلسوزانه) از جانشان مايه مى گذارند و براى (حفظ ابرو و سرافرازى ايران عزيزمان) از هيچ كوششى دريغ نمى كنند نهايت احترام و ارادت را قائلم. ٢-هميشه كشورم برايم در اولويت بوده و هست.از اين رو در ميادين ورزشى كه حضور داشته ام هميشه سعى كردم با تمركز كافى از تمام وجودم مايه بگذارم كه بتوانم نماينده شايسته اى براى وطن و هموطنانم باشم و از انجايى كه از كودكى بزرگترين ارزويم پوشيدن پيراهن مقدس تيم ملى بوده،اكنون كه ارزويم محقق شده مطمئنا به خوبى قدر و ارزش آنرا مى دانم. ٣-بچه جنگ هستم و از شهر ايثار و مقاومت مى ايم،شهرى كه روزگارى شهر خون بود و صداى توپ و خمپاره لالايى تلخ كودكانه ما!!بنابراين مقام و جايگاه والاى عزيزانى كه از همه چيز خود گذشته اند تا از كيانمان دفاع كنند را به خوبى درك مى كنم و مى شناسم و هيچ زمان سعى نكرده و نمى كنم كه خدايى ناكرده (از اسم،تصوير و يا ايثار اين فرشتگان سوء استفاده كنم چونكه معتقدم اين كار نهايت بى شرفى و بى انصافيست) و توهين به منزلت و جايگاه انان است!(بيشتر از اين لازم به توضيح نيست!!) در اخر از هموطنانى كه ما را درك كردند سپاسگزارى مى كنم و همچنين از هنرمندان محترم و تمام فوتباليها اعم از مربيان گرامى و بازيكنان و.... نهايت تشكر و قدردانى را دارم. از مرد اخلاق فوتبال كشورمان اقاى مهدى مهدوى كيا عذرخواهى مى كنم كه بخاطر حمايت از ما اهانت هاى ناجوانمردانه اى را به جان خريد. يا حق

