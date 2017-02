Μας πήρες τα μυαλά ρε Πανιώνιε

Ο Πανιώνιος έχει "πάρει τα μυαλά" της ελληνικής φίλαθλης κοινής γνώμης με τη ξέφρενη πορεία του στη φετινή Super League. Μια ομάδα που άλλαξε προπονητή πριν καν ξεκινήσει η σεζόν, αλλά βάδισε πάνω σε "αυτόματο πιλότο". Μια ομάδα που στήριξε το πλάνο και τον προπονητή της μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδας (δεν προκρίθηκε στους "16" από όμιλο με Κισσαμικό και Λεβαδειακό). Μια ομάδα με στοχευμένες μεταγραφές (και στις δύο περιόδους), με συγκεκριμένο σχέδιο και με συγκεκριμένο κορμό.

Από τον Μαρίνο στον Βλάνταν

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ολυμπιακός αποκλείεται από τη Χαπόελ Μπερ Σεβά και ο Ισπανός προπονητής των "ερυθρολεύκων", Βίκτορ Σάντσεθ, απομακρύνεται από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι πρώτες σκέψεις στον Πειραιά δείχνουν... Ουζουνίδη. Ο νυν τεχνικός του Παναθηναϊκού φέρεται να είχε συμφωνήσει με τους "ερυθρόλευκους", αλλά οι αντιδράσεις των φίλων του Ολυμπιακού αναγκάζουν το "ερυθρόλευκο" επιτελείο σε δεύτερες σκέψεις. Στις 6 Αυγούστου, οργανωμένοι οπαδοί του Πανιώνιου πήγαν στην προπόνηση της ομάδας, στη Φυλή, και ζήτησαν από τον Μαρίνο Ουζουνίδη να φύγει.

"Δεν σεβάστηκες την ομάδα. Μην καθίσεις πάνω στο συμβόλαιό σου. Φύγε" φέρεται να είπαν στον Εβρίτη. Εκείνος φέρεται να τους ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει.

Δύο ημέρες αργότερα θα ερχόταν και η επίσημη ανακοίνωση του "διαζυγίου". Ο Άκης Μάντζιος γίνεται το φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, αλλά η έκπληξη γίνεται και ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς ανακοινώνεται.

Ο Σέρβος είχε κατακτήσει το Κύπελλο Σερβίας με την Τσουκαρίτσκι, ενώ από το Νοέμβριο του 2015 μέχρι και το Μάιο του 2016 κάθισε στον πάγκο της Ομόνοιας με την οποία ηττήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου 2-1 από τον Απόλλωνα Λεμεσού.

Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς κάνει τη μετάβαση ανεπαίσθητη και ξεκινά από το σημείον όπου είχε σταματήσει ο συνάδελφός του, τον οποίον διαδέχθηκε. Ήδη, μετά από 22 αγωνιστικές έχει συγκεντρώσει 44 βαθμούς, επτά λιγότερους από τον πρώτο Ολυμπιακό, τέσσερις περισσότερους από τον τρίτο ΠΑΟΚ, έξι περισσότερους από τον τέταρτο Παναθηναϊκό, και οκτώ περισσότερους από την πέμπτη ΑΕΚ.

Όχι ότι δεν πέρασε κι ο ίδιος στιγμές κρίσης μέσα στη χρονιά. Η ήττα από τον Κισσαμικό και ο αποκλεισμός από το Κύπελλο έκαναν δύσκολη τη ζωή του Σέρβου, αλλά οι παίκτες του με τα αποτελέσματά τους φρόντισαν να την ξανακάνουν εύκολη.

Η πώληση του Καρίμ

Πέρυσι, τέτοια εποχή, ήταν ο Ολιβιέ Μπουμάλ ο οποίος πωλήθηκε από τον Πανιώνιο στον Παναθηναϊκό. Φέτος το "hot" όνομα ήταν ο Καρίμ Ανσαριφάρντ. Όλος ο Γενάρης βρήκε την "Πλατεία" να χορεύει στο μέλλον του Ιρανού φορ. Πότε κοντά στον ΠΑΟΚ, πότε κοντά στον Ολυμπιακό, υπήρχε και το αρχικό ενδιαφέρον της ΑΕΚ.

Τελικά ο Ασιάτης επιθετικός ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό στις 13 Ιανουαρίου και οι "κυανέρυθροι" ψάχνουν να βρουν τον αντικαταστάτη του. Αποκτάται ο Σαμίντ Γεσίλ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Λεβερκούζεν και για τον οποίον η Λίβερπουλ ξόδεψε 1.300.000 ευρώ για τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2012, ενώ στις 27 Γενάρη ανακοινώνεται και ο 31χρονος Βόσνιος επιθετικός, Αϊντίν Μαχμούτοβιτς.

Οι "κυανέρυθροι" ψάχνουν να βρουν ένα "φάρμακο" στα πέντε γκολ και τις τρεις ασίστς - αυτά έχασαν μεταξύ πολλών άλλων από την αποχώρηση του Ανσαριφάρντ - αλλά η λύση έρχεται από έναν "παλιό". Ο Μοχάμεντ Μπεν παίρνει το "όπλο" του και βάζει τέσσερα γκολ στο τρέχον έτος.

Οι μεταγραφές

Ας ξεκινήσουμε από τις πιο πρόσφατες, της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Εκτός από τους Γεσίλ και Μαχμούτοβιτς, τα ονόματα των οποίων αναφέρθηκαν πιο πάνω - αποκτήθηκαν ο 19χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός, Λάζαρος Λάμπρου, ο 22χρονος Γάλλος μέσος, Κέβιν Ταπόκο, ο 31χρονος Έλληνας γκολκίπερ, Γιώργος Μπαντής, ο 22χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός, Στέφανος Μουκτάρης, ο 23χρονος Έλληνας μέσος, Παναγιώτης Μπάλλας και ο 28χρονος Έλληνας μέσος, Βασίλης Πλιάτσικας.

Ο Λάμπρου μετρά τέσσερις συμμετοχές, ο Ταπόκο τρεις κι ένα γκολ, ο Μπαντής μία, τη χθεσινή στο "Γ. Καραϊσκάκης". Δύο συμμετοχές έχει ο Γεσίλ (η πρώτη του στη βασική ενδεκάδα ήταν στο Φάληρο) και πέντε ο Μαχμούτοβιτς.

Αλλά, πάμε και πιο πίσω στο καλοκαίρι. Κατά τη θερινή περίοδο απέκτησε τον Μάριο Αντωνιάδη, τον Κώστα Θεοδωρόπουλο (έφυγε στη μέση της σεζόν με προορισμό την ΑΕΛ), τον Μοχάμεντ Μπεν, τον Κυριάκο Σαββίδη, τον Μάικλ Ολαϊτάν (έχει λύσει το συμβόλαιό του), τον Ταξιάρχη Φούντα, τον Σοτζέι Μασούντ, τον Νταβίντ Ενγκόνγκ, τον Νίκο Κρητικό και τον Παναγιώτη Βοσνιάδη.

Από αυτούς οι Μπεν, Φούντας και Μασούντ θεωρούνται βασικά κι αναντικατάστατα στελέχη της ομάδας. Ο Κυριάκος Σαββίδης βρίσκει χώρο στις επιλογές (ενίοτε και βασικές) του Μιλόγεβιτς τελευταία, ο Ενγκόνγκ που ήρθε ως το μεγάλο όνομα τώρα είναι τραυματίας, ενώ πριν είχε την ατυχία να πέσει πάνω στον βασικό, Καρίμ Ανσαριφάρντ.

Σε σύγκριση με την περυσινή ομάδα αποχώρησαν το καλοκαίρι οι Μπακασέτας, Βιγιάλμπα (σ.σ ήταν δανεικός), Μπαργκάν, Καραμάνος, Τζανδάρης, Διούδης, Ντουρμισάι, Ν. Παπαδόπουλος, Μπλέτσας, Βλάχος και Μπούζας.

Ο κορμός των 10 βασικών

Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και πορεύεται αφοσιωμένος σε αυτό. Όπως συγκεκριμένα είναι και τα στελέχη αυτού του σχεδίου. Ο Ανδρέας Γιαννιώτης κάτω από τα γκολπόστ (έχει χάσει μόνο ένα ματς στην τρέχουσα σεζόν της Super League, της Κυριακής στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό), ο Μανώλης Σιώπης με τον Παναγιώτη Κόρμπο που αποτελούν ίσως το κορυφαίο δίδυμο αμυντικών χαφ στην Ελλάδα φέτος. Ο πρώτος έχει 21 συμμετοχές, ο δεύτερος το απόλυτο (22).

Το ίδιο ισχύει και για τον σκόρερ της νίκης στην έδρα του Ολυμπιακού, Γιώργο Μασούρα. Κι αυτός με 21/22 συμμετοχές, εκ των πάγιων επιλογών του Σέρβου τεχνικού στην αρχική ενδεκάδα. Ο Σοτζέι Μασούντ είναι ο "εγκέφαλος" της ομάδας. Ο Ιρανός ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα κι από το πρώτο μισό της τρέχουσας σεζόν έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγάλων ελληνικών ομάδων.

Last but not least, η άμυνα. Βλάχος (20) στο δεξί άκρο, Τασουλής (16) στο αριστερό, Οικονόμου (20) και Ρισβάνης (19) ως κεντρικός αμυντικό δίδυμο. Αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται ο Μιλόγεβιτς. Αυτοί τον έχουν δικαιώσει απόλυτα. Μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Με συγκεκριμένους άξονες σε συγκεκριμένο σχέδιο. Είκοσι συμμετοχές και ο Μπεν.

Μεγάλα αποτελέσματα με τους "μεγάλους"

Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο ματς, στο "Γ. Καραϊσκάκης" και τη νίκη με 1-0 απέναντι στον πρωτοπόρο, Ολυμπιακό. Αλλά, δεν είναι μόνον αυτό. Στις 22 Οκτώβρη, για τη 8η αγωνιστική της Super League, ο Πανιώνιος πήγε στο ΟΑΚΑ και απέσπασε "λευκή" ισοπαλία. Στις 6 Νοέμβρη, για τη 10η αγωνιστική, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη και τον νικά με 1-0 χάρη στο γκολ του Καρίμ Ανσαριφάρντ.

Στις 27 Νοέμβρη, για την 12η αγωνιστική, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1. Σκόρερ για τους "κυανέρυθρους" ο Ανσαριφάρντ, για το "τριφύλλι" ο Βιγιαφάνιες στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει ακόμη να πάει στο "Απόστολος Νικολαΐδης" και την Τούμπα, αλλά υποδέχεται και την επόμενη (23η) αγωνιστική την ΑΕΚ.

Θυμηθείτε τα videos από τις αναμετρήσεις: