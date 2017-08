Το "αντίο" του Τσάβες στην Μπόκα!

Siempre voy a estar agradecido a dios por cumplirme el sueño de vestir esta camiseta jugar en el templo marcar goles ⚽️ salir campeón hacer muchos amigos y compañeros recibir todo el cariño de su gente gracias BOCA hoy me voy pero siempre te voy a llevar en mi corazón

