Συνεργασία και όχι ανάμειξη θέλει η Demo

Είναι λογικό σε μία τόσο κρίσιμη χρονική περίοδο, η σύνδεση με ένα τόσο γνωστό επιχειρηματικό brand name να προκαλεί ελπίδες στους φίλους του Παναθηναϊκού, όμως προς το παρόν δεν φαίνεται να υφίσταται κάτι περισσότερο. Τα υπόλοιπα θα φανούν στη διάρκεια του Νοεμβρίου.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR