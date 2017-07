Στέφαν Άιγκνερ για Παναθηναϊκό

Ο 30χρονος εξτρέμ, Στέφαν Άιγκνερ, βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία. Διαβάστε το who is who του υποψήφιου στόχου των "πρασίνων". (VIDEO)