Από εκεί και πέρα, ο Βλαχοδήμος παραμένει stand by, αναμένοντας την άδεια για να ταξιδέψει στη Λισαβόνα. Ο 23χρονος τερματοφύλακας θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του, διάρκειας 4,5 ετών, ενώ θα συζητήσει με τον προπονητή, Ρούι Βιτόρια για το πότε θα ενταχθεί στο ρόστερ της πρωταθλήτριας Πορτογαλίας. Υπάρχει και ένα διαδικαστικό ζήτημα επειδή ο Βλαχοδήμος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, όμως λογικά θα διευθετηθεί την Τρίτη (10/10).

Οι μάνατζερ του Βλαχοδήμου και οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού προσπαθούν να τα βρουν, ενώ ο ποδοσφαιριστής περιμένει το "Ok" για να φύγει για τη Λισαβόνα.

Stand by για να ταξιδέψει ο Βλαχοδήμος

Stand by για να ταξιδέψει ο Βλαχοδήμος

Υποδύεται ένα διεφθαρμένο υπάλληλο στο Βατικανό στην καινούργια σειρά, Suburra: Blood on Rome, που έκανε μόλις πρεμιέρα

Πήγαμε ένα ταξίδι με τη μηχανή του Spal από τον Άγιο Δομίνικο, μέχρι το Playboy the Mansion, παρέα με 7.000 γυναίκες.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR