Παίρνει τον Γιόχανσον ο Παναθηναϊκός

Από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει πως είναι μια δύσκολη περίπτωση καθώς στην πρώτη επαφή τα χρήματα που ζητούσε ήταν πάρα πολλά. Οι μέρες πέρασαν όμως και όπως φαίνεται ο Παναθηναϊκός δούλευε στο περιθώριο των υπόλοιπων κινήσεων του την απόκτηση του Σουηδού μπακ, έριξε τις απαιτήσεις του σε ένα ποσό κοντά στις 300.000 χωρίς τα μπόνους με αποτέλεσμα να τον κάνει δικό του.

Η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα καθώς αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη για τα διαδικαστικά.

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΣΟΥΗΔΟΥ

Παρά το νεαρό της ηλικίας του (σ.σ. γεννημένος στις 16/02/1992) ο Ματίας Γιόχανσον αγωνιζόταν στην Άλκμααρ από τον Ιανουάριο του 2012 και μετά από πέντε χρόνια στον σύλλογο της Ολλανδίας ήθελε να αλλάξει παραστάσεις στην καριέρα του. Για αυτό και δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ολλανδική ομάδα.

Μιλάμε άλλωστε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει 125 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας ενώ έχει εμπειρία και από ευρωπαϊκά ματς έχοντας αγωνιστεί σε περισσότερες από 40 αναμετρήσεις στο Europa League.

Τη φετινή σεζόν είχε μια γεμάτη χρονιά έχοντας 25 ματς στην Ολλανδία, δυο στο Κύπελλο και εννιά στο Europa League. Μάλιστα αντιμετώπισε έναν τραυματισμό στις αρχές Φεβρουαρίου που τον άφησαν εκτός για ένα μήνα αλλά στη συνέχεια επανήλθε και αγωνίστηκε κανονικά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πρόκειται φυσικά για μια εξαιρετική περίπτωση και έναν παίκτη που αν αποκτηθεί θα μπορούσε κάλλιστα να αγωνιστεί και ως βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας, αν και μπορεί να παίξει και πιο μπροστά, δημιουργώντας πολύ ισχυρό ανταγωνισμό με τον Κουλιμπαλί.

Το who is who του Ματίας Γιόχανσον:

Ονοματεπώνυμο: Ματίας Γιόχανσον

Ημ. Γέννησης: 16/02/1992

Ύψος: 1.74

Θέση: Δεξί μπακ

Διεθνής: Εθνική Σουηδίας (3/0)

Η καριέρα του:

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΓΚΟΛ 2008-09 ΚΑΛΜΑΡ 4 - 2009-10 ΚΑΛΜΑΡ 15 - 2010-11 ΚΑΛΜΑΡ 33 2 2011-12 ΑΛΚΜΑΑΡ 4 - 2012-13 ΑΛΚΜΑΑΡ 17 - 2013-14 ΑΛΚΜΑΑΡ 46 4 2014-15 ΑΛΚΜΑΑΡ 34 1 2015-16 ΑΛΚΜΑΑΡ 39 1 2016-17 ΑΛΚΜΑΑΡ 36 1

