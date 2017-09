Μπεργκ: "Δεν μπορούσα να επιστρέψω στην Ελλάδα λόγω εφορίας"

Eίχε έρθει και στην Ελλάδα, τον γνωρίζει πολλά χρόνια. Δεν θα έκανε το ταξίδι μέχρι το Άμπου Ντάμπι για την πρώτη μεγάλη συνέντευξη του Μάρκους μετά τη μεταγραφή του στην Αλ Αϊν; Τι πιο λογικό φερ' ειπείν για ένα ελληνικό μέσο ενημέρωσης να οργανώσει αποστολή στη Μασσαλία και να καταγράψει στιγμές της καθημερινότητας του Κώστα Μήτρογλου, τώρα που πήγε στην Μαρσέιγ; Ο Μπεργκ, άλλωστε, εδώ και έναν χρόνο, δεν είναι απλώς "ένας καλός επιθετικός" για τους Σουηδούς. Δεν είναι καν ο "υποψήφιος" διάδοχος του Ζλάταν. Την κέρδισε τη μάχη με τον Γκουιντέτι, την κέρδισε τη μάχη με τον Τοϊβόνεν. Είναι ο βασικός φορ της Εθνικής Σουηδίας, παρότι στο περυσινό Euro είχε περάσει απαρατήρητος.

Είναι συνηθισμένοι οι Σουηδοί εδώ και χρόνια: σχεδόν όλοι οι διεθνείς τους αγωνίζονται στο εξωτερικό. Τους έχουν ψηλά, παρακολουθούν από κοντά την πορεία τους, τα πεπραγμένα τους, την καριέρα τους. Δεν έχουν δα και το πιο φανταχτερό πρωτάθλημα, έχουν όμως, ορισμένους λαμπερούς παίκτες. Οπως το δεκάρι τους πια, τον οποίο θα ξαναδούμε εφέτος στο Champions League με τη φανέλα της Λειψίας. Έβγαζε μάτια η ποιότητα του Εμίλ Φόρσμπεργκ με τη φανέλα της Μάλμε, όταν το 2014 είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, στον οποίο είχε κάνει τη ζημιά ο Μάρκους Ρόζενμπεργκ. Τότε αριστερός χαφ ο Φόρσμπεργκ, τώρα ένας από τους πιο ραγδαία εξελισσόμενους επιτελικούς στην Ευρώπη.

Επιστροφή στον Μάρκους. Kλήθηκε – κατά κάποιον τρόπο – σ' αυτή τη συνέντευξη να "απολογηθεί" για την επιλογή του να φύγει από την Ευρώπη. Δεν είναι το... συνηθέστερο για τους Σουηδούς. Και ήταν ειλικρινής. "Για τα λεφτά τα κάνεις όλα" που λέει και το τραγούδι. "Ηταν ένα σύνολο παραγόντων, αλλά αυτά τα χρήματα δεν θα τα έπαιρνα στη Ευρώπη, ούτε αν πήγαινα στην Premier League!" λέει αφοπλιστικά στην πρώτη παράγραφο της συνέντευξης και η σχετική κουβέντα τελειώνει εκεί. Πόσα λεφτά; Τριάντα εκατ. Κορώνες. Δηλαδή, 3,14 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο! Για τα παιδιά του και την άνεση μιας ζωής που θέλει να γεμίσει με βαλίτσες, ταξίδια, νέους τόπους και εμπειρίες όταν κρύψει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του σε μια αποθήκη της μονοματοικίας του στο Γκέτεμποργκ.

Περιμένει τη βίζα του για να μπορεί να οδηγεί και να κινείται γενικώς πιο άνετα, απολαμβάνει όλες τις ανέσεις της πλουσιοπάροχης συμφωνίας του με τους Άραβες, ταξιδεύει με τον προσωπικό οδηγό του Khaled (υπάλληλο της Αλ Αϊν) μέχρι τα σύνορα με το Ομάν για να φωτογραφηθεί στη σαγηνευτική – έως και... εξωτική ως εικόνα για τους Σκανδιναβούς – έρημο και δεν λέει τίποτα για τον Παναθηναϊκό. Προφανώς, υπήρχε η σχετική προσυνεννόηση με τον δημοσιογράφο. Το παρελθόν μένει εκτός ατζέντας, αυτή η συνέντευξη δίνεται για το παρόν και το μέλλον. Το μόνο που του "ξεφεύγει", στη δεύτερη ερώτηση, σχετική με την προσαρμογή του στο Άμπου Ντάμπι, μάλλον δεν είναι κολακευτικό για τους Πράσινους. "We wanted to go to Greece and pick up clothes in our house there. But it did not work because we could not travel into Greece because of tax rules", γράφει το google translate: μην νομίζετε ότι ξέρουμε και... σουηδικά!

Ήτοι: "Θέλαμε να πάμε στην Ελλάδα και να μαζέψουμε ρούχα στο σπίτι μας εκεί. Αλλά αυτό δεν συνέβη, διότι δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, λόγω φορολογικών κανόνων". Δεν είναι ο πρώτος, έχει συμβεί και... σ΄ άλλους. Σίγουρα στον Μάικ Μπατίστ το 2012 και στον Τζιμπρίλ Σισέ το 2015, όταν είχε πει στο "insidefutbol.com" ότι θα πήγαινε φυλακή αν επέστρεφε στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή λύθηκε το πρόβλημα του Γάλλου με την εφορία, επέστρεψε στην Ελλάδα. Το ίδιο θα συμβεί μελλοντικά και με τον Μπεργκ που έχει αγοράσει και σπίτι εδώ και δύο χρόνια στα νότια προάστια. Κάποια στιγμή προφανώς θα λυθεί το θέμα του με την εφορία...

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΕΣ, ΤΑ 3,14 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Μεταξύ άλλων είπε:

- Για το σπίτι του και τις συνθήκες: "Έχουμε ένα σπίτι περίπου 250 τετραγωνικά μέτρα, ήταν η ομάδα που πρότεινε τη συγκεκριμένη κατοικία όπως έκανε και σε άλλους παίκτες. Είναι μια περιφραγμένη περιοχή που έχει τα πάντα: πισίνα, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, σκουός. Ακριβώς δίπλα μας υπάρχει ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο, πράγμα το οποίο είναι πολύ καλό για να παίζουν τα παιδιά. Δεν μπορούν να βγαίνουν έξω για όσο διάστημα θέλουν, γιατί ο ήλιος είναι πολύ ζεστός και δυνατός. Στο εμπορικό κέντρο υπάρχει ένας τεράστιος χώρος για τα παιδιά".

- Για τις ανέσεις: "Μέσα στο συγκρότημα υπάρχει προσωπικό που εργάζεται ολόκληρο το 24ωρο σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Είναι ασφαλές και βοηθητικό για μένα αυτό, διότι μπορώ να ταξιδέψω πιο ήρεμος –είτε με την ομάδα έιτε με την εθνική ομάδα- και συγκεντρωμένος στο ποδόσφαιρο και στον στόχο, και όχι στο ποιος θα φτιάξει τον κλιματισμό επειδή χάλασε. Επίσης το σπίτι μου είναι 2 λεπτά από το μέρος που κάνουμε προπόνηση. Εδώ δεν είναι το Αμπού Ντάμπι ή το Ντουμπάι, και νομίζω ότι είναι θετικό. Υπάρχουν τα πάντα, αλλά και ένα διαφορετικό περιβάλλον και πολιτισμός".

- Για την αμοιβή του, τη θρησκεία, την καθημερινότητα: "Δεν ζούμε μέσα στη φούσκα μας, υπάρχουμε ανάμεσα στους κανονικούς και απλούς ανθρώπους. Στο σχολείο των παιδιών υπάρχουν 60 εθνικότητες και αρκετοί ντόπιοι. Είναι μια χώρα που έχει έντονες επιρροές από το Ισλάμ, τόσο στην αντρική και τη γυναικεία ενδυμασία και από τις επαναλαμβανόμενες προσευχές. Όλοι είναι προκατειλημμένοι για πράγματα που δεν γνωρίζουν- ακόμα και εσείς και εγώ-, ότι οι άνθρωποι μπορεί να μην είναι ανοιχτοί με τους αλλοδαπούς. Εδώ είναι ανοιχτοί και ζεστοί προς εμάς, όμως η θρησκεία παίζει μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν αρκετοί πιστοί που προσεύχονται συχνά. Η θρησκεία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή τους, την ασπάζονται με διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη Σουηδία. Μπορεί να ακουστεί παράξενο, αλλά το βρίσκω αρκετά ωραίο", αναφέρει ο Μπέργκ και συνεχίζει...

- Για τις προσευχές των συμπαικτών του: "Όταν πήγα για προπόνηση την πρώτη φορά, τα αποδυτήρια ήταν άδεια. Ξαφνικά, όλοι εμφανίστηκαν μαζί, περπατώντας ήρεμα. Είχαν προσευχηθεί πριν από την προπόνηση. Είναι μια κοινότητα, μια ομάδα σ’ αυτό. Πάντα πριν τον αγώνα κάνω διατάσεις και προπονούμαι σε μια αίθουσα θερμαινόμενη με τεχνητό χλοοτάπητα, αυτός είναι και ο χώρος της προσευχής των παικτών. Είμαστε στην ίδια αίθουσα, αυτοί στον ένα άκρο και εγώ στο άλλο, είναι τόσο ήσυχα".

- Για την ανατροφή των παιδιών του στα Η.Α.Ε: "Είναι απλά αναπτυσσόμενο περιβάλλον, μια άλλη κουλτούρα. Πιστεύω ότι τα παιδιά μας είναι περισσότερο ανοιχτά σε καινούργιους πολιτισμούς και κουλτούρες και η συνεχής μετακίνηση τα βοηθάει να μαθαίνουν για αυτούς".

- Για την επιλογή και τη συμφωνία με την Αλ Αϊν: "Μου φάνηκε σωστό σαν σκέψη από την αρχή και μια καλή επιλογή. Ο ατζέντης μου και εγώ ακόμη και ο σύλλογος γνώριζαν ότι βρισκόμουν σε καλή κατάσταση μετά τις σεζόν που είχα στην Ελλάδα. Δεν ήμουν πολύ αγχωμένος, αλλά η Al Ain ήθέλε να κανονίσει τα πάντα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας. Μίλησα και με τους Janne Andersson και Peter Wettergren στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στα προκριματικά εναντίον της Γαλλίας (σ.σ 6 Ιουνίου το ματς). Δεν μου είπαν κάτι αρνητικό. Υπήρχαν επίσης κάποιες σκέψεις να περιμένουμε να δούμε κάποιες σοβαρές εναλλακτικές λύσεις στην Ευρώπη. Συζητήσαμε μαζί σαν οικογένεια πως θα μπορούσαμε λειτουργικά όλοι να ζήσουμε εδώ μαζί".

- Για το πώς νιώθει με ετήσια αμοιβή ύψους 30 εκατ. κορώνων ετησίως (σ.σ. 3,16 εκατ. ευρώ): "Δεν θα μπορούσα ποτέ να αμοίβομαι με αυτά τα χρήματα στη Ευρώπη, ακόμη κι αν έπαιζα στην Premier League. Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Η σύζυγός μου και εγώ το συζητήσαμε αρκετές φορές και καταλήξαμε ότι έχουμε 3 παιδιά και πρέπει να εξασφαλίσουμε το μέλλον τους, την ανάπτυξή τους. Δεν έχουμε ταξιδέψει πουθενά μόνο για τα χρήματα".

- Για το τι θα κάνει με τόσα χρήματα: "Όταν έπαιζα στην Göteborg κέρδιζα 20.000 δολάρια το μήνα και αποταμίευα πάρα πολλά χρήματα. Είναι σαφές ότι πρέπει να ζούμε το παρόν, αλλά εγώ θέλω να ξοδεύω για μια καλή διαβίωση, για ένα καλό αμάξι και να μπορώ να ταξιδεύω όποτε θέλω και όπου θέλω τη μέρα που θα αποσυρθώ. Το έχουμε συζητήσει πολύ αυτό το θέμα με τη σύζυγό μου, να ταξιδεύουμε όταν τα παιδιά πλέον θα έχουν μεγαλώσει, τότε θα μπορούμε να το ευχαριστηθούμε".

- Για την εθνική Σουηδίας: "Είμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση, τα πάντα είναι στο χέρι μας. Η διαφορά τερμάτων είναι πολύ σημαντική, έχουμε μπροστά μας 4 σκληρούς αγώνες" (σ.σ η συνέντευξη δόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου). Δεν είμαι ο καλύτερος παίκτης, ούτε ο σταρ, πιστεύω ότι αποδίδω αρκετά καλά, αλλά έχω ακόμα περιθώρια για παραπάνω. Αισθάνομαι σαν να ήμουν εδώ για αρκετό διάστημα και τώρα είμαι ένας από τους μεγαλύτερους και τους πιο έμπειρους ηγέτες. Όταν πήγα στην εθνική ομάδα, είχα τέσσερις επιθετικούς μπροστά μου. Είναι ωραίο συναίσθημα κάθε φορά που σε επιλέγουν, αλλα εξαρτάται από εμένα η συνέχεια της καλής μου απόδοσης".

- Για την αλλαγή μετά την αποχώρηση του Ιμπραχίμοβιτς: "Είναι ένας διαφορετικός παίκτης. Είχα μεγαλύτερη αμυντική ευθύνη όταν ήταν ακόμα εκεί, μερικές φορές μεγαλύτερη απ’ ότι έπρεπε. Τώρα είναι περισσότερο ο Ola (Τοϊβόνεν) που πέφτει κάτω, που είναι πιο αμυντικός, μου ταιριάζει καλύτερα. Είναι αρκετά διασκεδαστικό και αποδίδω καλά. Τη μέρα που θα σταματήσω να αποδίδω στην ομάδα, τότε θα είναι η ώρα που θα πρέπει να αποχωρήσω".

Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΑΑΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Επίλογος της συνέντευξης. Γράφει ο δημοσιογράφος της Aftonbladet: "Κάναμε μια χειραψία και ο Μπέργκ χάθηκε μέσα στο Khalifa Bin Zayed Stadium. Όπως κατευθύνομαι στο πάρκινγκ το οποίο είναι γεμάτο πολυτελή αυτοκίνητα από όλες τις γνωστές εταιρίες, οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου εξαφανίζονται και το θερμόμετρο δείχνει 39 βαθμούς. Από τον μιναρέ δίπλα από το στάδιο καλούν σε προσευχή: είναι ένα σημάδι ότι ο Μάρκους Μπέργκ θα ξεκινούσε τις διατάσεις".

Ωραίος ο κύριος Michael Wagner, σούπερ και η Aftonbladet που τον έστειλε στο Αλ Αϊν. Η καινούρια ζωή του επί τετραετία κορυφαίου επιθετικού της Super League μόλις αρχίζει. Με 3,14 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο στον τραπεζικό του λογαριασμό. Τον πίεσε ο δημοσιογράφος, κι ας είναι φίλος του. Γράφει ο Wagner: "Ενάμιση εκατομμύριο πολίτες της χώρας και οι καπιταλιστές τουρίστες εξυπηρετούνται από 7,5 εκατομμύρια οικονομικούς μετανάστες από την Ινδία το Πακιστάν και την Αφρική. Πολλοί από αυτούς –σύμφωνα με διεθνείς αναφορές- εργάζονται κάτω από πολύ δύσκολές συνθήκες. Συναντιέμαι με έναν οδηγό ταξί ο οποίος λέει ότι του κρατούν το διαβατήριό του για 2 χρόνια (όσο είναι και το συμβόλαιό του) και δεν μπορεί να φύγει όποτε το θελήσει. Οι εργάσιμες μέρεις είναι 18-20 ώρες, και βγάζει καθαρά 5,000 κορώνες το μήνα (526 ευρώ)". Έτσι, κάποιες ερωτήσεις θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ποδοσφαίρου της Σουηδίας…

- Ποιες θεωρείς ότι είναι οι ευθύνες σου ως πρότυπο, που παίζεις εδώ;

"Μπορώ να αλλάξω τον κόσμο αν δεν έρθω να παίξω εδώ; Αν μου προσφέρουν ένα συμβόλαιο και μπορώ να παίξω για αυτή την ομάδα, τότε αυτό είναι τεράστιο για μένα. Η ηθική πάντα παίζει ρόλο και υπάρχει. Η ζωή υπάρχει για όλους κάθε μέρα. Αν κοιτάξουμε τι ρούχα αγοράζουμε και που είναι φτιαγμένα αυτά, ναι δεν είναι σωστό, αλλά η επιρροή είναι μεγάλη κάθε μέρα. Είμαι εδώ για να παίξω σε ένα πολύ καλό κλαμπ και συγκεντρώνομαι απόλυτα σε αυτό. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι και Σουηδοί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εργάζονται εδώ. Έχω επίσης αυτή την ευκαιρία και θα προσπαθήσω να το κάνω όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν είναι σωστά, αλλά αυτό υπάρχει παντού στον κόσμο. Πρέπει να υπάρξει ένας που θα το σκεφτεί και θα κάνει τη θετική αλλαγή".

Μέχρι την… αλλαγή και τον έναν που ο Μάρκους Μπερκ ονειρεύεται πως θα αλλάξει το καπιταλιστικό σύστημα και τον κόσμο ολόκληρο, αντίο…

Photo Credits: Eurokinissi