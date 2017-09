Kυριακή, κοντή γιορτή στον Παναθηναϊκό

Οι πληροφορίες κυκλοφορούν με το σταγονόμετρο. Από αμφότερα τα επιτελεία. Κλειστά τα στόματα προς τους δημοσιογράφους. Δείγμα ωριμότητας, τώρα που καίει το σίδερο. Προφανώς, η διαφορά είναι για τα λεφτά. Για ποια... απ' όλα τα λεφτά όμως; Για τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΠΑΕ σε δημόσιο και εφορία; Για τους διακανονισμούς και τις οφειλές σε πρώην παίκτες, προπονητές, συνεργάτες, μάνατζερς; Το “Γ. Καλαφάτης” τι θα γίνει; Και κυρίως: ποιος θα πληρώσει για την εφετινή σεζόν, στην οποία ο Παναθηναϊκός περιμένει έσοδα πλέον μόνο από τη Nova και από τα εισιτήρια; Ποιος θα πληρώσει εργαζόμενους και παίκτες; Ποιος θα δώσει (αν δώσει) 5-7 εκατ. Ευρώ μέχρι την 31 Σεπτεμβρίου για να περάσει το Τριφύλλι τον έλεγχο της UEFA και να μην μπει πάλι σε καθεστώς επιτήρησης με ταυτόχρονο αποκλεισμό για 1-3 χρόνια από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις;

Πολλά και βαριά τα αναπάντητα ερωτήματα. Σαφές ήταν εξ' αρχής ότι αν ο Γιάννης Αλαφούζος θέλει “εδώ και τώρα” να απεμπλακεί, αξιοποιώντας τη συγκυρία με το Pao Foundation, θα κληθεί να πληρώσει ακριβά αναλαμβάνοντας τα χρέη (και τα λάθη) και της δικής του διαχείρισης, μετά από εκείνη των “πολυμετοχικών”, όταν ανέλαβε τα ηνία της ΠΑΕ το 2012. Σαφές είναι επίσης ότι η πλευρά Γιαννακόπουλου ακόμη δεν έχει έτοιμη την ομάδα των “επιφανών Παναθηναϊκών” και πως δεν είναι διατεθειμένη να βάζει πολλά περισσότερα (αν βάλει περισσότερα...) στον κοινό “κουμπαρά” απ' όσα βάζει κάθε χρόνο μόνο για την ΚΑΕ. Συνεπώς;

Αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Όλα καθορίζονται από τη βούληση των ανθρώπων. Όποιος θελήσει, θα βάλει. Για να αλλάξει σελίδα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μπορεί να βάλουν και οι δυο πλευρές, μπορεί όμως να μην βρεθεί η χρυσή τομή. Κι αν δεν βρεθεί, θα περιμένουμε να δούμε αν η ΠΑΕ θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της μέχρι τον Ιανουάριο. Δηλαδή, μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο, στην οποία μπορεί να συμβούν πολλά...

Προς το παρόν, υπομονή. Είναι κρίσιμες οι μέρες για τον Παναθηναϊκό και το παρελθόν έχει (απο)δείξει ότι πάντα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, μακριά από προβλέψεις για θετικές ή αρνητικές εξελίξεις, καταγράφοντας την day by day εξέλιξη της ιστορίας, αλλά και τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει το... deal or no deal.

Όσο για το ενδεχόμενο δημόσιας τοποθέτησης; Ο Αλαφούζος την αποφεύγει εδώ και μήνες, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σωστά “ντρίμπλαρε” χθες, πριν από την έναρξη του φιλικού Παναθηναϊκός – Ούνικς στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι δηλώσεις πρέπει να γίνονται μόνο όταν προκύπτει κατάληξη, θετική ή αρνητική. Στο μεσοδιάστημα, ωφέλιμο για την εκάστοτε ομάδα βρίσκεται στην τωρινή θέση του Παναθηναϊκού είναι να μην γίνεται επικοινωνιακός σάκος του μποξ και πεδίο βολής. Όσοι θυμούνται μεγάλες περιόδους της πολυμετοχικότητας, το αντιλαμβάνονται.

Ο Ουζουνίδης και οι παίκτες, πάντως, οι οποίοι είδαν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας να αποχωρούν προς την ΑΕΚ τρεις από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους για την καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, δεν ευθύνονται για την οικονομική θέση της εταιρείας. Και γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους πάρει η μπάλα στο αυριανό ματς εναντίον του Απόλλωνα, στο οποίο θα είναι μέγιστη έκπληξη αν δεν δούμε πανό και δεν ακούσουμε συνθήματα. Είδαμε στα Χανιά και στην Κέρκυρα, δεν θα δούμε στη Λεωφόρο;