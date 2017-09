Γιαννακόπουλος: "Η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη των 10 εκατ. ευρώ"

Συγκεκριμένα ένας φίλος του Παναθηναϊκού έγραψε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο:

"Πάρε την ΠΑΕ και το 99% του Παναθηναϊκου λαού ακόμα και αν υπάρχει διαφορά στο οικονομικό είμαστε πολύς κόσμος διατεθειμένος αν μας απευθύνεις κάλεσμα να διαθέσουμε ότι έχουμε και δεν έχουμε και σε βάθος χρόνου ή διετίας να εξαφανίσουμε αυτό το χρέος των 7-10 εκατομμυρίων που περισσεύει. Είμαστε δίπλα σου και είσαι η τελευταία μας ελπίδα. Tony never gives up. He always takes what he wants".

Για να πάρει την απάντηση:

"άντε πάλι ...υπάρχουν και τα 17 τα φετινά που θέλει να τα αναλάβει το pf...η διαφορά είναι πολύ μεγαλύτερη των 10 εκ".

Μάλιστα λίγη ώρα αργότερα απαντώντας σε έναν ακόμη φίλο του Παναθηναϊκού σημείωσε ότι έχουν γραφτεί πολλά πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα και αυτό ισχύει σύμφωνα με τον ίδιο είναι πως ο Αλαφούζος θέλει από το PAO Foundation να αναλάβει με το καλημέρα ένα βάρος 62 εκατ. ευρώ το οποίο διαιρείται ως εξής: 17 εκατ. ευρώ το φετινό μπάτζετ, 30 εκατομμύρια τα χρέη και οι υποχρεώσεις που δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο ίδιος και 15 εκατ. ευρώ που ήδη έβαλε στο τραπέζι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προκειμένου να γίνει το "deal".