Αντιπρόεδρος Ιντερνασιονάλ: "Το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έκανε πίσω για Μολέντο"

"Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή με τον Μολέντο. Προσπαθήσαμε στα μέσα της χρονιάς. Η ομάδα του (Παναθηναϊκός) αρχικά έδωσε το "ok" και στη συνέχεια έκανε πίσω. Αυτή τη στιγμή, από την Ιντερνασιονάλ δεν υπάρχει κάτι. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί", υποστήριξε ο Ρομπέρτο Μέλο.

