Το choreo στο Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα

Στην κεντρική εξέδρα ακριβώς απέναντι από τη φυσούνα των αποδυτηρίων έγραφε "We rule this land", στο πέταλο των οργανωμένων σχηματιζόταν το νούμερο 7 (προφανώς για τη "Θύρας 7") και στο πέταλο που είναι προς το ΣΕΦ σχηματιζόταν το σήμα του Ολυμπιακού με το έτος ίδρυσης του συλλόγου.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR