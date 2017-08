Τα τρία likes του Μιραλάς που βάζουν "φωτιά" στον κόσμο του Ολυμπιακού!

Μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί και τίποτα. Ο Κέβιν Μιραλάς ακολουθεί τον Ολυμπιακό στο instagram και συχνά πυκνά πατάει likes σε δημοσιεύσεις. Είχε πατήσει σε φωτογραφία από τα αποδυτήρια μετά την πρόκριση επί της Ριέκα αλλά και στην κλήρωση του Champions League με Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Σπόρτινγκ.

Χθες (26/8) όμως το... παράκανε με τον αγώνα των πρωταθλητών κόντρα στη Λαμία. Like στην 11άδα, like στον κόσμο, like στο τελικό αποτέλεσμα!