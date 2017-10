Κρούσματα μεταπώλησης εισιτηρίων με Μπαρτσελόνα

Ήταν αναμενόμενο να υπάρξει sold out στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα και η χωρητικότητα του "Γ. Καραϊσκάκης" να μοιάζει μικρή για τις ανάγκες των "ερυθρόλευκων" οπαδών για ένα τέτοιο παιχνίδι.

