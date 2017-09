Καραντίνα τέλος για Καπίνο

Μίλησε με τον 23χρονο τερματοφύλακα των Πειραιωτών, προφανώς και του εξήγησε κάποια πράγματα που θέλει να δει από εκείνον στο άμεσο μέλλον και αφού φυσικά δόθηκε το πράσινο φως και από τη διοίκηση, ο Καπίνο είναι πλέον... back in business.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR