Η νέα εμφάνιση του Ολυμπιακού

Φτιαγμένη για περισσότερες χρυσές στιγμές! Η νέα φανέλα του Θρύλου για τη σεζόν 2017/18 τιμά τη χρυσή ιστορία της ομάδας μας. Γίνε κι εσύ μέρος της. Κάν’τη δική σου στο www.redstore.gr. #MiaGro8ia #olympiacos #WeKeepOnDreaming #adidasFootball #HereToCreate

A post shared by olympiacosfc (@olympiacosfc) on Jul 17, 2017 at 1:00am PDT