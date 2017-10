Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού

Φορτούνης : Πήρε πρωτοβουλίες, κράτησε και μοίρασε σωστά τη μπάλα, σπανίως λάθεψε, έδωσε ρυθμό, έτρεξε πολύ καλύπτοντας χώρους ή πρεσάροντας. Μια all around εμφάνιση από τον Φορτούνη, που αποθεώθηκε τη στιγμή της αλλαγής του στο 86’.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR