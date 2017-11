Τελευταία ευκαιρία για Μοντέλα, προ των πυλών ο Γκατούζο στη Μίλαν

Η αναμέτρηση μεταξύ της Σασουόλο και της Μίλαν για τη 12η αγωνιστική της Serie Α έχει τον χαρακτήρα του "do or die" παιχνιδιού για τον Βιντσέντζο Μοντέλα. Σύμφωνα με την " Gazzetta dello Sport ", ο Ιταλός τεχνικός έχει μία τελευταία ευκαιρία να αποδείξει πως αξίζει να βρίσκεται στον πάγκο των "ροσονέρι" τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, αφού σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν.

