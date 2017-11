Οι ατάκες του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που έγραψαν ιστορία

Ήταν 6 Νοεμβρίου του 1986 όταν ο Φέργκιουσον παρουσιάστηκε επίσημα από την Μάντσεστερ ως ο διάδοχος του Ρον Άτκινσον. Από τότε έχτισε μια πραγματική ποδοσφαιρική δυναστεία, μετατρέποντας την Γιουνάιτεντ από κομπάρσο σε απόλυτο πρωταγωνιστή. Στην πορεία των χρόνων κατέκτησε τα πάντα, έφτιαξε ακατάρριπτα ρεκόρ και πέτυχε μοναδικούς θριάμβους όπως το treble του 1999 με την μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Μπάγερν.

Ως γνήσιος Σκωτσέζος, ο Σερ Άλεξ δε μάσησε ποτέ τα λόγια του. Ευθύς, αθυρόστομος, "τσεκουράτος" και τελείως αντισυμβατικός, μας πρόσφερε απλόχερα μια πολύτιμη συλλογή από ατάκες και χαρακτηρισμούς που έγραψαν τη δική τους ιστορία.

25 χρόνια πίσω. Ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον την ημέρα της επίσημης παρουσίασής του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (6-11-1986)

Το Sport24.gr μάζεψε 25 από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις του και σας τις παρουσιάζει. Επειδή σε αρκετές από αυτές ήταν δύσκολο να αποδοθεί το ακριβές νόημα στη μετάφραση (ειδικά λόγω της απερίγραπτης αθυροστομίας του!), παραθέτουμε τις ατάκες και στα αγγλικά. Έτσι ή αλλιώς πάντως, είμαστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε τον ιδιαίτερο τρόπο του Σερ Άλεξ να απευθύνεται σε παίκτες, προπονητές, διαιτητές και δημοσιογράφους!

1. Only true champions come out and show their worth after defeat – and I expect us to do that.

Μόνο οι πραγματικοί πρωταθλητές βγαίνουν έξω και δείχνουν την αξία τους μετά από μια ήττα. Και περιμένω από εμάς να το κάνουμε αυτό.

(Ο Σερ Άλεξ μετά την ήττα από την Άρσεναλ για δεύτερη φορά μέσα στο 2006)

2. You’re a fuckin’ bottler Incey! You cannae handle the stage, can you? You are a fuckin’ bottler!

Είσαι ένας γαμ...νος φλώρος Ίνσι! Δεν μπορείς να αντέξεις την πίεση, έτσι δεν είναι; Είσαι ένας γαμ...νος φλώρος!

(Ο Σερ Άλεξ στον Πολ Ινς σε διακοπή ημιχρόνου το 1994)

3. I can’t believe it. I can’t believe it. Football. Bloody hell!

Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ποδόσφαιρο. Την πίστη μου μέσα!

(Ο Σερ Άλεξ μετά την απίστευτη ανατροπή στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ στις 26 Μαΐου του 1999).

4. That’s absolute bollocks, that. Absolute nonsense.

Αυτά είναι τελείως μαλακίες. Τελείως ανοησίες.

(Ο Σερ Άλεξ στον Τύπο, όταν τον Νοέμβριο του 2005 ρωτήθηκε αν εκείνη η εβδομάδα ήταν η χειρότερη της καριέρας του).

5. At the end of this game, the European Cup will be only six feet away from you and you’ll not even be able to touch it if we lose. And for many of you that will be the closest you will ever get. Don’t you dare come back in here without giving your all.

Στη λήξη του παιχνιδιού, το Κύπελλο Πρωταθλητριών θα βρίσκεται μόλις δυο μέτρα μακριά σας και δεν θα μπορείτε ούτε καν να το αγγίξετε αν χάσουμε. Και για πολλούς από εσάς αυτό θα είναι το κοντινότερο που θα το πλησιάσετε ποτέ. Μην τολμήσετε να γυρίσετε εδώ μέσα, χωρίς να τα δώσετε όλα.

(Ο Σερ Άλεξ στο ημίχρονο του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ το 1999).

6. It would have been Sir Matt Busby’s 90th birthday today, but I think he was up there doing a lot of kicking.

Σήμερα θα ήταν τα 90ά γενέθλια του Σερ Ματ Μπάσμπι, όμως νομίζω ότι πήρε μέρος κι αυτός στο παιχνίδι από εκεί πάνω.

(Ο Σερ Άλεξ μετά την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ το 1999).

7. My greatest challenge is not what’s happening at the moment, my greatest challenge was knocking Liverpool right off their fucking perch. And you can print that.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα δεν είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα ήταν να γκρεμίσω τη Λίβερπουλ από τη γαμ...ένη κορυφή. Και αυτό μπορείτε να το τυπώσετε.

(Ο Σερ Άλεξ απαντά στην Guardian στα σχόλια του Άλαν Χάνσεν για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Σεπτέμβριο του 2002).

8. Just fucking patch him up.

Γαμώτο, απλά μπαλώστε τον.

(Ο Σερ Άλεξ απευθυνόμενος στο ιατρικό τιμ της Μάντσεστερ, αφού πριν είχε κλωτσήσει ένα παπούτσι το οποίο είχε πετύχει τον Μπέκαμ στο φρύδι, ανοίγοντας πληγή που χρειάστηκε ράμματα).

9. It was a freakish incident. If I tried it 100 or a million times it couldn’t happen again. If I could, I would have carried on playing!

Ήταν ένα αφύσικο συμβάν. Ακόμα και αν το δοκίμαζα 100 ή και ένα εκατομμύριο φορές, δεν θα μπορούσε να ξανασυμβεί. Αν μπορούσα να το ξανακάνω, θα έπαιζα ακόμα ποδόσφαιρο!

(Ο Σερ Άέξ στους δημοσιογράφους για το ίδιο περιστατικό με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ).

10. On you go. I’m no fucking talking to you. He’s a fucking great player. You are fucking idiots.

Εσείς συνεχίστε. Γαμώτο, δεν θα σας μιλήσω. Είναι ένας μεγάλος παίκτης, γαμώτο. Και εσείς είστε γαμ...νοι ηλίθιοι.

(Ο Σερ Άλεξ μιλώντας στον Τύπο για τον Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν).

11. I am such a bloody talented guy. I might go into painting or something like that.

Είμαι και γαμώ τους ταλαντούχους τύπους. Θα μπορούσα να το γυρίσω στη ζωγραφική ή σε κάτι παρόμοιο.

(Ο Σερ Άλεξ για τη ζωή του μετά την προπονητική).

12. They say he’s an intelligent man, right? Speaks five languages! I’ve got a 15 year old boy from the Ivory Coast who speaks five languages!

Λένε ότι είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, σωστά; Μιλάει πέντε γλώσσες! Ε λοιπόν, εγώ έχω ένα 15χρονο από την Ακτή Ελεφαντοστού που μιλάει πέντε γλώσσες!

(Ο Σερ Άλεξ για τον Αρσέν Βενγκέρ)

13. If he was an inch taller, he’d be the best centre half in Britain. His father is 6ft 2in. I’d check the milkman.

Αν ήταν μια ίντσα ψηλότερος (2.5 cm), θα ήταν ο καλύτερος κεντρικός χαφ στη Βρετανία. Ο πατέρας του είναι 1.88. Μήπως θα έπρεπε να ελέγξουμε τον γαλατά;

(Ο Σερ Άλεξ για τον Γκάρι Νέβιλ).

14. That lad must have been born off side.

Αυτό το παλικάρι πρέπει να γεννήθηκε σε θέση οφσάιντ.

(Ο Σερ Άλεξ για τον Πίπο Ινζάγκι)

15. This pilot move by FIFA will take root and fly.

Αυτό η πιλοτική κίνηση της ΦΙΦΑ θα μπει σε διάδρομο και θα απογειωθεί.

(Ο Σερ Άλεξ για ένα πιλοτικό πρόγραμμα της ΦΙΦΑ).

16. The lads ran their socks into the ground.

Τα παλικάρια σκίστηκαν (τα έδωσαν όλα) στο γήπεδο.

(Ο Σερ Άλεξ για τους παίκτες του).

17. If Chelsea drop points, the cat’s out in the open. And you know what cats are like. Sometimes they don’t come home.

Αν η Τσέλσι χάνει βαθμούς, σημαίνει ότι η γάτα την έχει κάνει. Και ξέρετε πώς πάει αυτό με τις γάτες. Μερικές φορές δε γυρίζουν σπίτι.

(Ο Σερ Άλεξ για την Τσέλσι).

18. He was certainly full of it, calling me Boss and Big Man when we had our post-match drink after the first leg. But it would help, if his greetings were accompanied by a decent glass of wine. What he gave me was paint-stripper.

Με είχε φλομώσει στα Αφεντικό και Μεγάλε όταν πίναμε το ποτό μας μετά τον πρώτο αγώνα. Αλλά θα βοηθούσε πολύ περισσότερο, αν είχε συνοδεύσει τα κοπλιμέντα του με ένα αξιοπρεπές ποτήρι κρασιού. Γιατί αυτό που μου πρόσφερε ήταν νέφτι.

(Ο Σερ Άλεξ για τον Ζοζέ Μουρίνιο).

19. We’re suffering because of what happened against Arsenal. One of my players would have to be hit by an axe to get a penalty at the moment.

Υποφέρουμε από αυτά που συνέβησαν εναντίον της Άρσεναλ. Οι αντίπαλοι θα έπρεπε να χτυπήσουν κάποιον από τους παίκτες μου με τσεκούρι για να πάρουμε πέναλτι.

(Ο Σερ Άλεξ για την κακή διαιτησία σε ματς με την Άρσεναλ).

20. They come out with the “English are so strong, we’re terrible in the air, we can’t do this, we can’t do that”. Then they beat you 3-0.

Έρχονται με τα γνωστά «οι Άγγλοι είναι τόσο δυνατοί, εμείς είμαστε αίσχος στο ψηλό παιχνίδι, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε το άλλο». Και μετά σε κερδίζουν 3-0.

(Ο Σερ Άλεξ για τους Ιταλούς).

21. At half time it could have been 20-all. But commonsense took over – or boring football took over!

Στο ημίχρονο το σκορ θα μπορούσε να είναι 20 όλα. Αλλά τελικά επικράτησε η κοινή λογική – ή το βαρετό ποδόσφαιρο!

(Ο Σερ Άλεξ μετά από μια νίκη με 3-2 επί της Φούλαμ το 2005).

22. I remember the first time I saw him. He was 13 and just floated over the ground like a cocker spaniel chasing a piece of silver paper in the wind.

Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα. Ήταν 13 και «επέπλεε» πάνω στο έδαφος σαν ένα κόκερ σπάνιελ που κυνηγάει ένα κομμάτι ασημένιου χαρτιού στον αέρα.

(Ο Σερ Άλεξ για τον Ράιαν Γκιγκς).

23. He was towering over me and the other players were almost covering their eyes. I’m looking up and thinking “if he does hit me, I’m dead”.

Είχε ορθωθεί από πάνω μου και οι υπόλοιποι παίκτες είχαν σχεδόν καλύψει τα μάτια τους. Κοιτάζω πάνω και σκέφτομαι, «αν με χτυπήσει, είμαι νεκρός».

(Ο Σερ Άλεξ για έναν καυγά με τον Πίτερ Σμάιχελ).

24. I bet him he wouldn’t get 15 league goals and I’m going to have to change my bet with him. If he gets to 15, I can change it and I am allowed to do that because I’m the manager. I’m going to make it 150 now.

Του έβαλα στοίχημα ότι δεν θα έφτανε τα 15 γκολ στο πρωτάθλημα και θα χρειαστεί να αλλάξω το στοίχημα μαζί του. Αν φτάσει τα 15 μπορώ να αλλάξω και έχω αυτό το δικαίωμα γιατί είμαι ο προπονητής. Θα το κάνω 150 τώρα.

(Ο Σερ Άλεξ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο).

25. What the fuck are you lot playing at? That is the biggest load of shit I’ve ever seen. Not one of you can look me in the eye, because not one of you deserves to have a say. I can’t believe you’ve come here and decided to toss it off like that crap you’re playing out there.

Τι στο διάολο παίζετε ακριβώς; Αυτό είναι το μεγαλύτερο φορτίο από σκατά που έχω δει ποτέ μου. Κανείς από εσάς δεν μπορεί να με κοιτάξει στα μάτια, γιατί κανείς σας δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήρθατε εδώ αποφασισμένοι να τα τινάξετε όλα στον αέρα με τις μαλακίες που κάνετε στο γήπεδο.

(Ο Σερ Άλεξ στους παίκτες του στο ημίχρονο αγώνα με την Σέφιλντ Γουένσντεϊ το 1998).

Πηγή: RedCafe.net, the leading Manchester United forum

Βίντεο: I can’t believe it. I can’t believe it. Football. Bloody hell! Μια από τις χαρακτηριστικότερες ατάκες του σερ Άλεξ μετά την απίστευτη ανατροπή στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ στις 26 Μαΐου του 1999.