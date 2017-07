Η Λαμία εξετάζει Σάρλες ντε Σόουζα

Την περίπτωση του Βραζιλιάνου επιθετικού Σάρλες ντο Βάλε ντε Σόουζα εξετάζει η Λαμία, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport24.gr. Διαβάστε το who is who του 23χρονου Λατινοαμερικανού. (VIDEO)