Με Καραγκούνη στην Κίνα η Ίντερ

Αυτή τη φορά ο "Κάρα" θα παίξει μόνο με την ομάδα της Ίντερ αφού είναι στην αποστολή για το φιλικό με ομάδα All Star της Κίνας.

Ο Γιώργος Καραγκούνης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους αστέρες της Ίντερ οι οποίοι το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου θα συμμετάσχουν σε αγώνα επίδειξης στη Νιανγίνγκ κόντρα σε ομάδα All Star της Κίνας.

