Πετρ Τσεχ: 11 χρόνια και μερικά χιλιοστά μακριά από μία τραγωδία

Ζοζέ Μουρίνιο : Η σφοδρότητα με την οποία επιτέθηκε ο Special One σε μία κρατική υπηρεσία μοιάζει με το σημείο όπου ανατράπηκαν τα πάντα. Πλέον, ο Πορτογάλος δεν ήταν ο ευφυής προπονητής που έκανε mind games με τα ΜΜΕ και οι δηλώσεις του έπαιζαν ευεργετικό ρόλο για την ομάδα. Πλέον, ήταν ο αντιδραστικός προπονητής που ενοχλούσε μέχρι και τον Αμπράμοβιτς.

Η επιστροφή του Τσεχ έγινε στις 20 Ιανουαρίου 2007, στην εκτός έδρας ήττα από τη Λίβερπουλ με 0-2 για την Premier League. Ο τερματοφύλακας των "μπλε" έπαιξε με την προστατευτική κάσκα, η οποία κατασκευάστηκε από την εταιρία "Canterbury of New Zealand" και πάνω στην οποία υπήρχε το λογότυπό της. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από την "Puma", που ήταν η επίσημη προμηθευτής αθλητικού υλικού της εθνικής Τσεχίας και από την "Adidas" που ήταν ο χορηγός της Τσέλσι.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR