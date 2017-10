Ο Νεϊμάρ ζήτησε να αποβληθεί η Μπαρτσελόνα απ' το Champions League!

Γι' αυτό το λόγο και προκειμένου να πιέσει την κατάσταση, ο Νεϊμάρ κατήγγειλε τους "μπλαουγκράνα" στη FIFA. Παράλληλα, όπως υποστηρίζει δημοσίευμα της "AS" , ζήτησε απ' την UEFA, μέσω επιστολής, να αποβάλλει την Μπαρτσελόνα απ' το Champions League λόγω αθέτησης συμφωνίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της "AS", ο Νεϊμάρ ζήτησε απ' την UEFA να αποβάλλει την Μπαρτσελόνα απ' το Champions League, εξαιτίας της άρνησής της να καταβάλλει το μπόνους ανανέωσης συμβολαίου στον πατέρα του.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR