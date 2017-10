Ρισβάνης: "Μου φάνηκε λίγο περίεργο που έφυγα νωρίς από τον Ολυμπιακό"

Έπειτα από τις κατηγορίες του νεαρού ηθοποιού Anthony Rapp πως ο πρωταγωνιστής του House of Cards επιχείρησε να τον εκμεταλλευτεί σε ηλικία 14 ετών, ο Spacey αποκαλύπτει δημόσια τη σεξουαλική του ταυτότητα

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR