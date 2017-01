Ο Κοέν Μπράμαλ θα σε κάνει να πιστέψεις στα παραμύθια

Στα νιάτα του (δηλαδή, στα πιο νιάτα του) ήταν δρομέας. Δεν έπαιζε ποδόσφαιρο στη γειτονιά -δεν τον ένοιαζε να κάνει καριέρα ποδοσφαιριστή. Ήθελε να τρέχει και είχε κάνει και τις επιτυχίες του, ως μέλος του Crewe and Nantwich Athletic Club, σύλλογος που έχει έδρα στην Cumberland Arena. Θα τη βρεις στο Cheshire -πόλη 72.863 κατοίκων και "σπίτι" της Crewe Works, βρετανικής εταιρίας που ασχολείται με σιδηροδρομικά έργα από το 1840, αλλά και της Bentley Motors Limited. Δεν χρειάζεται να σου πω τι είναι η Bentley, σωστά;

Έβαζε ψυγεία σε Bentley

Αν πάλι, χρειάζεται μια σύσταση, να σε ενημερώσω ότι η Bentley Bentayga, του κινητήρα των 6.0 λίτρων και των 600 ίππων, κοστίζει από 385.000 ευρώ. Μεταξύ των εργατών αυτού του εργοστασίου, ήταν και ένας 20χρονος, ονόματι Cohen Bramall, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εγκατάσταση των ψυγείων. Δεν δούλευε για χόμπι, αλλά για να ζήσει. Η δουλειά ήταν πλήρους απασχόλησης και ο εβδομαδιαίος μισθός του έφτανε τα 460 ευρώ. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι και οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας, αν ο συγκεκριμένος τύπος δεν υπέγραφε την Τρίτη 10/1 συμβόλαιο με την Arsenal, για 3.500 ευρώ την εβδομάδα (δηλαδή, τα χρήματα που βγάζει ο Sanchez σε δυο μέρες).

Εδώ θα ήθελα λίγο την προσοχή σου. Γιατί αυτή η συμφωνία ήλθε μετά την απόλυση του από την Bentley Motors Limited. Πώς όμως, βρέθηκε στο "Emirates" από το -ποδοσφαιρικό- πουθενά; Πώς ασχολήθηκε με το σπορ; Διάβασε πώς περιέγραψε την ιστορία ο Dan Chapman, ατζέντης που ανέλαβε τον νεαρό στην αρχή της χρονιάς. “Θα ακουστεί κλισέ, αλλά προφανώς και ο Cohen έκανε το όνειρο του πραγματικότητα. Λατρεύουμε τη δυνατότητα που είχαμε να παίξουμε ένα ρόλο ώστε να αλλάξει η ζωή ενός παιδιού, το οποίο δούλευε σε εργοστάσιο αυτοκινητοβιομηχανίας, από όπου απολύθηκε το Δεκέμβριο, ενώ παράλληλα έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά, να γίνει επαγγελματίας. Έχει την ευκαιρία να κάνει λαμπρή καριέρα. Μένει να την αρπάξει”.

Έξι φανέλες σε μιάμιση σεζόν -και μια απόρριψη

Η ιστορία θυμίζει παραμύθι, έτσι; Μόνο που η συγγραφή είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε την περίοδο 2013-14, όταν έπαιξε για πρώτη φορά ποδόσφαιρο -το είχε ως χόμπι- στην Kidsgrove Athletic, μέλος της Northern Premier League Division One South, εμπειρία που ωστόσο δεν έζησε στο έπακρο -γιατί δεν έφτασε στην πρώτη ομάδα. Αυτό έγινε στο τελείωμα εκείνης της σεζόν, με την Alsager Town FC, της North West Counties League.

Ακολούθησε ένα δοκιμαστικό στη Leek Town FC, που δεν ήταν επιτυχημένο, με το αριστερό μπακ να επιστρέφει στο σπίτι του και να εντάσσεται στο ρόστερ της Nantwich Town. Ομάδα που έδινε αγώνες στην Νothern Premier League, εκ των περιφερειακών λιγκών της χώρας που αφορά ημι-επαγγελματίες και ερασιτέχνες και χωρίζεται στις κατηγορίες One South και One North (στο τέλος της χρονιάς, οι νικητές προβιβάζονται στη Northern Premier Division). Χώρο στην πρώτη ομάδα δεν βρήκε και τον Οκτώβριο του 2014 έφυγε για την Market Drayton Town (βλ. Northern Premier League Division One South).

Mια στάση εδώ, γιατί νομίζω πως στα είπα πολλά και πρέπει να εξηγηθώ: η Nothern Premier League εντάσσεται στο τέταρτο επίπεδο του εθνικού συστήματος λιγκών (National League System), που στην ουσία είναι το 8ο του γενικού συστήματος πρωταθλημάτων της Αγγλίας. Επτά κατηγορίες κάτω από την Premier League. Tώρα, μπορώ να συνεχίσω.

Σε έχω αφήσει στη Market Drayton Town. Ε, ο Bramall έμεινε εκεί ένα μήνα και τα Χριστούγεννα του 2014 έκανε έξι τις διαφορετικές φανέλες που είχε φορέσει σε μιάμιση σεζόν, με εκείνη της Newcastle Town. Εκεί ήταν που άρχισε να οικοδομεί τη φήμη του “λαμπρού ταλέντου των τοπικών κατηγοριών”, με την παρέα του να χάνει στις λεπτομέρειες την πρόκριση στα play-offs.

H φάση που τον έκανε viral

Την αγωνιστική περίοδο 2015-16 κλήθηκε πίσω στη Market Drayton και το καλοκαίρι του 2016, όταν ο Liam McDonald, γνωστός για την εμμονή του στο να εντοπίζει ταλέντα στις μικρές κατηγορίες, ανέλαβε τη Hednesford τον πήρε μαζί του. “Είχα προπονητή τον Lee McDonald, ο οποίος με πρόσεξε πολύ. Ήθελα να παίξω στο αριστερό φτερό και είπε μπροστά στους γονείς μου “θα αγωνιστείς ως left back. Ήταν κάτι νέο για εμένα, αλλά μου έδωσε την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμουν για να μάθω γρήγορα τι έπρεπε να κάνω σε αυτή τη νέα θέση”, εξήγησε ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. H στιγμή που έγινε γνωστός σε όλη τη χώρα, ήταν αυτή που θα δεις στο video.

Για την ακρίβεια, έγινε viral και άρχισε να προσελκύει το ενδιαφέρον συλλόγων υψηλότερων κατηγοριών. Τον Νοέμβριο πέρασε κάποιες ημέρες στην Crystal Palace, δοκιμάζοντας την τύχη του (“έπαιξα σε κεκλεισμένων των θυρών αγώνα, με την Brentford”), το αυτό έκανε και στην Sheffield Wednesday (την περασμένη Δευτέρα, αγωνίστηκα εναντίον της Birmingham City”), πριν απολυθεί από την Bentley και εμφανιστεί στο διάβα του η Arsenal. Έγινε η μόνη που μπήκε στη διαδικασία να τα βρει με την Hednesford.

Η εξαίρεση στον κανόνα

“Προφανώς και πρέπει να δουλέψει πολύ, ώστε να εξελιχθεί πάρα πολύ και να μπορεί να επιτύχει τα όνειρα του” τόνισε ο ατζέντης Dan Chapman, “κάθε παίκτης που γίνεται από part time ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Φανταστείτε τι ισχύει για τον Cohen, που έκανε αυτό το τεράστιο άλμα στις κατηγορίες”. Ο Chapman ομολόγησε και ότι "στη δουλειά μας, 99 φορές στις εκατό φεύγουμε από τα γήπεδα στο ημίχρονο, απογοητευμένοι και εκνευρισμένοι με τις ώρες που οδηγούσαμε για να πάμε σε ματς μικρής κατηγορίας και να τσεκάρουμε τα ταλέντα. Μία φορά θα συμβεί να δεις κάποιον που να πεις "αυτό το παιδί έχει κάτι". Αυτός ήταν ο Cohen. Είχε τεχνική, χωρίς να 'χει δουλέψει ποτέ υπό οδηγίες προπονητή, καλό μέγεθος, δυνατό σουτ και ντρίμπλα. Έχει πολλά καλά, πάνω στα οποία μπορεί να οικοδομήσει την καριέρα του".

Ένα από τα στοιχεία που εντυπωσίασαν τον Arsène Wenger, ήταν ο ρυθμός του Bramall ενώ είναι σε κίνηση. Ο οποίος Bramall θυμήθηκε την ημέρα που του είπαν πως απολύεται από την Bentley. “Την Τρίτη, πριν τα Χριστούγεννα, με ειδοποίησαν πως απολύομαι. Εργαζόμουν εκεί για ένα χρόνο -νωρίτερα δούλευα σε κατάστημα με ρούχα. Μετά τη δουλειά, κάθε Τρίτη και Πέμπτη πήγαινα στις προπονήσεις της Hednesford Town και το Σάββατο στα ματς. Ναι, ήταν κουραστικό το πρόγραμμα και ναι, πολλές φορές ήταν δύσκολο να πείσω τον εαυτό μου να είμαι συνεπής.

Εν πάση περιπτώσει, μετά την απόλυση σκεφτόμουν πως πρέπει να βρω κάτι γρήγορα, γιατί χρειαζόμουν τα χρήματα για να ζήσω. Την επομένη, ενώ οδηγούσα προς το σπίτι, για να μαζέψω τα πράγματα μου και να πάω στην Shrewsbury Town, για δοκιμαστικές προπονήσεις, όταν μου τηλεφώνησε ο μάνατζερ μου να μου πει πως θέλει να με δοκιμάσει η Arsenal. Νόμισα πως με κορόιδευε. Άρχισα να εκνευρίζομαι! Μόλις κατάλαβα ότι μιλάει σοβαρά, πήρα ό,τι βρήκα μπροστά μου και έφυγα για το Λονδίνο”. Αυτός που τον εντόπισε, από τους Gunners, ήταν ο "κατάσκοπος" του οργανισμού, Brian McDermott. Ο ίδιος επικοινώνησε και με τον εκπρόσωπο του παίκτη.

"Πίστευα πως με θέλουν για την U23" ενημέρωσε και όντως, με αυτήν την ομάδα έκανε τις πρώτες προπονήσεις, πριν τον ενημερώσουν ότι θα περνούσε την Πέμπτη και την Παρασκευή με την πρώτη ομάδα, στο London Colney. Έπαθε σοκ. “Γνώρισα τον Wenger στο γήπεδο. Είναι εκ των κορυφαίων προπονητών και από την πρώτη επαφή αισθάνθηκα πως υπάρχει χημεία. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα καταφέρω να τον πείσω πως αξίζω την ευκαιρία. Τα στάνταρ ήταν απίστευτα. Ήταν μεγάλη τιμή να αποτελέσω μέλος μιας τέτοιας διαδικασίας. Όλοι με υποδέχθηκαν πολύ καλά. Οι Danny Welbeck, Alex Oxlade-Chamberlain και Chuba Akpom με καθοδηγούσαν από την αρχή έως το τέλος. Τη μια μέρα βλέπεις τους Alexis Sanchez, Mesut Ozil, Olivier Giroud και Petr Cech στην τηλεόραση και... την επομένη είσαι ανάμεσα τους! Τι να πω; Ένιωσα ότι τα πήγα καλά”. Δες τις στιγμές.

Την επομένη του πρότειναν τη συνεργασία. “Έμεινα άναυδος. Κοιτούσα τον εκπρόσωπο μου, χωρίς να πιστεύω τι ακούω”. Τηλεφώνησε στη μητέρα του. Του είπε πως είναι πολύ υπερήφανη για εκείνον και μετά ξέσπασαν αμφότεροι σε κλάματα.

Του αρέσει να μαθαίνει, παρακολουθώντας τους Marcelo, David Alaba και τον -πλέον συμπαίκτη του- Kieran Gibbs. Είναι φαν του Thierry Henry (“είναι δυνατός, γρήγορος και μου αρέσει το ύφος του. Νιώθω έκσταση που είμαι εδώ που είμαι, γιατί έχει πατήσει το ίδιο γήπεδο εκείνος”) και άκουσε τον Wenger να λέει “όλα τώρα, είναι στο μυαλό του. Στο πόσο αγαπά το ποδόσφαιρο. Θα είναι έτοιμος να παλέψει και να δείξει πως αξίζει να παίζει στο υψηλότερο επίπεδο; Οι Giroud και Koscielny πέρασαν από την ίδια διαδικασία. Ο Bramall είναι νέος και πολλά υποσχόμενος αριστερός μπακ, ο οποίος δεν διαθέτει εμπειρίες στο top level, αλλά διαθέτει φανταστικά “συστατικά”. Εξαιρετικό ρυθμό, καλό αριστερό πόδι και τη διάθεση να τα καταφέρει”.

Η πρώτη του ανάθεση θα είναι -εύλογα- στην U23 της Arsenal "και στόχος μου είναι το επόμενο εξάμηνο να βελτιωθώ στο πώς θα κρατώ την μπάλα, πώς θα γίνω πιο δυνατός και πώς θα μάθω το σώμα μου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ενός επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Εύχομαι το καλοκαίρι να μου δοθεί η ευκαιρία να βρω χώρο στην πρώτη ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μου και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να τον υλοποιήσω". Από εκεί θα αποπειραθεί να γίνει μέλος στη λίστα που έχουν συγκροτήσει οι Chris Smalling (Maidstone), Michail Antonio (Tooting), Yannick Bolasie (Hillingdon), Ashley Williams (Hednesford Town), Jamie Vardy (Halifax Town), και Charlie Austin (Poole Town). Δηλαδή, των παικτών που τα κατάφεραν στην Premier League, προερχόμενοι από ερασιτεχνικές ομάδες. Είναι στα χέρια του (για την ακρίβεια στα πόδια του) να αποδείξει πως ανήκει εκεί.

Πώς λέτε να αισθάνεται ο εκπρόσωπος ομάδας της Football League, ο οποίος είχε απαντήσει σε email ενημέρωσης του γραφείου που εκπροσωπεί τον Bramall πως "ξοδεύετε άσκοπα το χρόνο μας, όταν μας προτείνετε παίκτη από αυτήν την κατηγορία";