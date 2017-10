Ελληνοαμερικανός χορηγός στην ΠΑΕ Άρης

Κατά καιρούς ο Θόδωρος Καρυπίδης κάνει ταξίδια στην Αμερική. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρης συνάντησε προ ημερών στη Φιλαδέλφεια τον Τομ Παπαδόπουλο, ιδιοκτήτη εταιρείας μαρμάρων (Colonial Marble and Granite).

Θόδωρος Καρυπίδης και Τομ Παπαδόπουλος έδωσαν τα χέρια στην Αμερική και ο δεύτερος, ιδιοκτήτης της εταιρείας "Colonial Marble And Granite", θα αποτελέσει τον χορηγό της ΠΑΕ Άρης, στο πίσω μέρος της φανέλας.

