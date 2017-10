Ποιος είναι αυτός ο Ουφάνο;

Με πρώτον απ’ όλους τον Μανόλο Χιμένεθ. Ποιος όμως είναι αυτός ο Ουφάνο; Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον τεχνικό της ΑΕΚ. Αυτός που είναι τα "μάτια" αλλά και ο" θερμοστάτης" του Χιμένεθ. Αυτός που, μεταξύ άλλων, πιστώνεται το άριστο διάβασμα της Μπριζ, στα play off του Europa League. Με λίγα λόγια, είναι ο πιο στενός συνεργάτης του τεχνικού της ΑΕΚ. Και το Sport24.gr σας παρουσιάζει τον άνθρωπο, που αποτελεί το μυστικό όπλο στο φετινό τεχνικό τιμ της Ένωσης, παρόλο που με τις εξελίξεις στην αρχή της προετοιμασίας, έμοιαζε πως θα είναι η "Αχίλλειος Πτέρνα".

