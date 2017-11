Η κριτική των παικτών της ΑΕΚ

ΣΙΜΟΕΣ: Ο Αντρέ Σιμόες βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ο Πορτογάλος χαφ, γι' ακόμα ένα παιχνίδι, ήταν "μηχανάκι" στη μεσαία γραμμή, κινούμενος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Μάλιστα, τη φετινή χρονιά "πατάει" πολύ περισσότερο και την αντίπαλη περιοχή, λειτουργώντας ως box to box μέσος. Απόδειξη, η ασίστ που δίνει στον Μάρκο Λιβάγια στο 1-0 της ΑΕΚ.

