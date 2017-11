Έχει "Κάστρο" για τα ντέρμπι η ΑΕΚ

Από τότε που η ΑΕΚ επέστρεψε στη Super League, έχει υποδεχθεί συνολικά τέσσερις φορές τον σημερινό της αντίπαλο στο ΟΑΚΑ. Και όχι μόνο είναι αήττητη, αλλά δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ. Άλλωστε σ’ αυτά τα τέσσερα ματς, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μόλις μια λευκή ισοπαλία, την προτελευταία αγωνιστική των play off τη σεζόν 2015-16. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ μετρά μόνο νίκες.

Η αλήθεια είναι πως μεγάλο μερίδιο αυτής της εντυπωσιακής εντός έδρας παράδοσης που έχει κτίσει η ΑΕΚ, ανήκει στον Μανόλο Χιμένεθ. Άλλωστε τις πέντε από τις εννέα νίκες στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι, η Ένωση τις έχει κάνει με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο της. Τέσσερις πέρυσι σε πρωτάθλημα και play off και μια φέτος με τον Ολυμπιακό. Βεβαίως ο Χιμένεθ, χρεώνεται και την μοναδική ήττα που είναι από τον Παναθηναϊκό.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR