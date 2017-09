600.000 για το 20% της Μπόκα

Η Λας Πάλμας ωστόσο, προφανώς ενήμερη από τα δίκτυα των ατζέντηδων για την επιθυμία της ΑΕΚ να κινηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, έκανε ήδη το «μπάσιμό» της στην υπόθεση, ρωτώντας τους Αργεντινούς αν και με πόσα παραχωρούν το 20% των δικαιωμάτων του Αραούχο. Αυτό σημαίνει ότι η Ένωση πρέπει να κινηθεί άμεσα προκειμένου να μη βγει πολύ γρήγορα off από μια υπόθεση την οποία «δουλεύει» εδώ και καιρό, δίχως όμως να πραγματοποιεί την καθοριστική κίνηση.

