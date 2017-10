Τέλος ο Τσάσιτς απ' την Κροατία, ανέλαβε ο Ντάλιτς

Οι Κροάτες θα δώσουν μάχη την τελευταία αγωνιστική με τους Ουκρανούς, με τους οποίους ισοβαθμούν στη 2η θέση με 17 βαθμούς και ταξιδεύουν στο Κίεβο για να τους αντιμετωπίσουν. Ουσιαστικά, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ένα "ηλεκτροσόκ" προκειμένου οι ποδοσφαιριστές της ομάδας να πάνε με ανεβασμένη την ψυχολογία στον "do or die" αγώνα.

