Η δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση στο "Maksimir" σε ματς εθνικής

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των κροατικών ΜΜΕ θα παρατηρηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη προσέλευση στο γήπεδο του Ζάγκρεμπ για ματς της εθνικής ομάδας, ύστερα από εκείνο του 2003 με αντίπαλο τη Σλοβενία (ισοπαλία 1-1) στο πλαίσιο των playoffs για το Euro 2004. Τότε, είχε σημειωθεί sold out (36.000 θεατές) Μάλιστα, για την αναμέτρηση έχουν μεταβεί στην πρωτεύουσα της χώρας Κροάτες που ζουν μόνιμα στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

