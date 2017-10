Ο Μήτρογλου “σημαδεύει” Ντέμη και Μαχλά

Συνολικά ο “πιστολέρο” πέτυχε 6 γκολ στα προκριματικά, το 30% από τα συνολικά 17 γκολ της εθνικής Ελλάδας, έχοντας αγωνιστεί όμως σε 8 ματς. Ξεπέρασε σήμερα και τον Γιώργο Σιδέρη, βρίσκεται στην ίδια θέση με τον Γιώτη Τσαλουχίδη στη λίστα των all time scorers της Εθνικής Ελλάδας και “σημαδεύει” τον Ντέμη Νικολαϊδη και τον Νίκο Μαχλά.

