Βαγγέλης Γραμμένος: Η δικηγορία, η αγάπη για τη μπάλα και τα κοινά

Ο Βαγγέλης Γραμμένος είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ και το Sport24.gr παρουσιάζει το who is who του νέου ισχυρού άνδρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η δικηγορία, η αγάπη για τη μπάλα και για τα κοινά.