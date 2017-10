"Χάλασε" του Δέλλα στη Ρετζιάνα

Η Ρετζιάνα αγωνίζεται στη Serie C και ύστερα από έξι αγωνιστικές μετράει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες, ούσα στην 15η θέση της βαθμολογίας, σε σύνολο 19 ομάδων.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR