Το Sport24.gr βγάζει φαβορί για τίτλο, Ευρώπη και υποβιβασμό

Κώστας Τσίλης

Η μάχη του τίτλου: Δεν εξαιρώ κανέναν απ' αυτή τη μάχη. Ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Παναθηναϊκό. Επίσης δεν πρόκειται να χρίσω κανέναν φαβορί. Διότι δεν βλέπω κανένα φαβορί. Έχει σημασία πως θα φτάσουν οι ομάδες μέχρι τον Δεκέμβρη. Μέχρι τον μήνα δηλαδή, που πέρυσι έμειναν εκτός κούρσας και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Θαρρώ όμως, πως φέτος θα έχει μάχη μέχρι τέλους.

Η μάχη της Ευρώπης: Ομολογώ πως οι κλασικοί υποψήφιοι, δηλαδή ο Πανιώνιος, ο Αστέρας και ο Ατρόμητος, μ' έχουν ελαφρώς μπερδέψει. Είναι ένα ζήτημα για τον Πανιώνιο, το γεγονός πως ξεκίνησε νωρίς φέτος και προετοιμασία και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Θα έδινα πάντως ένα ελαφρύ προβάδισμα στον Αστέρα.

Η μάχη της επιβίωσης: Από τους τρεις που ανέβηκαν από την Football League, στην πιο δύσκολη θέση, είναι η Λαμία, λόγω απειρίας από την κατηγορία. Ενώ δεν είμαι σίγουρος για το "δέσιμο" των πολλών μεταγραφών που έχει κάνει ο Απόλλωνας. Είναι ερωτηματικό ο Παναιτωλικός, αλλά βασίζεται στην έδρα του. Ενώ ότι μεταγραφές και αν έκανε ο Λεβαδειακός, νομίζω πως πάλι θα χρειαστεί να παίξει για την επιβίωση του.

Γιάννης Σερέτης

Η μάχη τίτλου: Ο ενισχυμένος Ολυμπιακός με πολύ πιο ομαλή εκκίνηση στην εφετινή σεζόν, είναι μεγάλο φαβορί. Ζητούμενο σημαντικό η αμυντική του συμπεριφορά και η φθορά του από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στην οποία ωστόσο μπορεί να ανταποκριθεί, λόγω πληθώρας επιλογών στη μεσαία γραμμή και στην επίθεσή του αν αποκτήσει τον Τζούρτζεβιτς. Δεύτερο φαβορί σε απόσταση (ξεκινά και με -2) ο Παναθηναϊκός: πιθανότατα χωρίς ευρωπαϊκά ματς, με ταυτότητα, συνοχή, λύσεις στην επίθεση παρά την πώληση του Μπεργκ, ισχυρή έδρα και... Ουζουνίδη. Τρίτο φαβορί ο ΠΑΟΚ, με καλή χημεία και Λουτσέσκου πια, χρειάζεται έναν χαφ και καλύτερα αποτελέσματα μακριά από την Τούμπα. Ελάχιστες πιθανότητες για την ΑΕΚ, παρεκτός και αποκτήσει “φορ των +15 γκολ”.

Η μάχη της Ευρώπης: Φαίνεται ενισχυμένος ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος σίγουρα με τον Στάικο Βεργέτη θα έχει καλύτερη πορεία από την περυσινή. “Σταθερή αξία” ως υποψήφιος για Ευρώπη ο Πανιώνιος, αν και έχει αποδυναμωθεί σε σημαντικό βαθμό και δεν θα βρίσκει εύκολα γκολ. Αίνιγμα μεγάλο ο Ατρόμητος με πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ του, δύσκολα θα διεκδικήσουν τη θέση ο ΠΑΣ Γιάννινα και η Ξάνθη.

Η μάχη της επιβίωσης: Οι περισσότερες από τις ομάδες που θεωρητικά θα “κινδυνεύσουν” έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ τους και δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα από τα καινούρια σύνολα που συγκροτούνται, διότι δεν έχουμε παρακολουθήσει ούτε τα φιλικά τους παιχνίδια. Σε πρώτη φάση φαίνεται ότι θα διατρέξουν κίνδυνο η Κέρκυρα, η Λαμία, ο Απόλλων, ενώ ερωτηματικό αποτελεί ο νέος Παναιτωλικός.

Κώστας Πετρωτός

Η μάχη τίτλου: Ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία και τον "αέρα" των διαδοχικών κατακτήσεων του τίτλου, ενώ έχει ενισχυθεί σημαντικά από τη μέση και μπροστά. Ο ΠΑΟΚ δείχνει πιο έτοιμος απ' όλους να τον ανταγωνιστεί-από τη στιγμή που διόρθωσε την ανορθογραφία με τον Στανόγεβιτς και έφερε τον ικανό κόουτς και γνώστη του ελληνικού πρωταθλήματος Λουτσέσκου. Ο Παναθηναϊκός έχει αξιόλογο σύνολο και αποδεδειγμένα κακό προπονητή, αλλά από πάνω του πλανάται η σκιά της οικονομικής αδυναμίας, ενώ η ΑΕΚ και ο Μανόλο Χιμένεθ αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Η μάχη της Ευρώπης: Ο Πανιώνιος θα είναι σίγουρα μία από τις ομάδες που θα παλέψουν να μπουν μαζί με τους τρεις μεγάλους που δεν θα πάρουν πρωτάθλημα. Το ίδιο έχει πιθανότητες να κάνει και ο ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ, προσωπικά, περιμένω πολλά περισσότερα από τον Αστέρα Τρίπολης. Πάντα ικανός ο Πλατανιάς, πρέπει να δούμε πόσο θα επηρεαστεί (προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο) από τις προσθαφαιρέσεις στο έμψυχο δυναμικό του. Θα είναι έκπληξη αν πιάσει θέση μία εκ των Ατρομήτου, Ξάνθης και Παναιτωλικού.

Η μάχη της επιβίωσης: Οι νεοφώτιστοι Λαμία και Απόλλων Σμύρνης δείχνουν να διαθέτουν αρκετά ικανά σύνολα και με ισχυρή διοικηση και σίγουρα δημιουργούν πονοκέφαλο σε Λεβαδειακό, Κέρκυρα που θα έχουν στόχο να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Αντίθετα, βλέπω την ΑΕΛ να ξεφεύγει από νωρίς από τις θέσεις άγχους, καθώς έχει κάνει καλές κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι.

Ηλίας Ευταξίας

Η μάχη του τίτλου: Ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί πέρσι με αμφιβόλου ποιότητας ρόστερ αλλά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά με το βάρος της φανέλας και γιατί έχει πλέον το know how για να πάρει ένα πρωτάθλημα. Η βελτιωμένη έκδοση των ερυθρολεύκων τη στιγμή μάλιστα που οι αντίπαλοί του αποδυναμώθηκαν (ΠΑΟ, ΑΕΚ) είναι ξεκάθαρο φαβορί πριν ξεκινήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα.

Η μάχη της Ευρώπης: Επιτέλους χωρίς play off, με τους τρεις από τους big-4 να παίνρουν τα Ευρωπαϊκά εισιτήρια και τον Πανιώνιο να έρχεται στο κατόπι τους. Από εκεί και πέρα μόνο ερωτηματικά καθώς ο Ατρόμητος προβληματίζει, ο Αστέρας ελπίζει ξανά με Βεργέτη, ενώ ΠΑΣ και Πλατανιάς δείχνουν έτοιμοι να πάρουν όποια θέση "αδειάσει" από τις πιο πάνω του βαθμολογικού πίνακα.

Η μάχη της επιβίωσης: Παραδοσιακά οι δύο που ανεβαίνουν είναι και τα πρώτα φαβορί για επιστροφή. Απόλλων και Λαμία άλλαξαν εξ ολοκλήρου τις ομάδες τους και αυτό αναμένεται να φανεί αν ήταν καλό ή κακό. Θα κοντραριστούν με την Κέρκυρα για την επιβίωση στην μεγάλη κατηγορία.

Αντώνης Τσακαλέας

Η μάχη τίτλου: Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έκανε τα πάντα στο σωστό χρόνο. Και προπονητή πήρε νωρίς, και μεταγραφές έκανε νωρίς. Αν πάρει και την ψυχολογική τόνωση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ (που έχει το πάνω χέρι λόγω αποτελέσματος και διαφοράς που έχει από την Ριέκα), θα έχει ένα μεγάλο συν. Ο ΠΑΟΚ τον... ακολουθεί, διότι έτσι όπως ήρθανε τα πράγματα για τον Δικέφαλο, προετοιμασία με τον προπονητή που θα έχει στο πρωτάθλημα θα κάνει μετά την δεύτερη αγωνιστική. Ο Δικέφαλος του βορρά έβαλε εμπόδια στον εαυτό του και έχει αρκετά μεταγραφικά ζητήματα ανοικτά. Η ΑΕΚ ψάχνεται επιθετικά και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγαλύτερη συσπείρωση από όλους στο πρόσωπο του προπονητή αλλά και το "μικρότερο" σε βάθος και "μονάδες" ρόστερ. Η σειρά αναφοράς είναι και η σειρά "φαβορί" έτσι όπως ξεκινούν οι ομάδες την σεζόν στην Σούπερ Λιγκ.

Η μάχη της Ευρώπης: Ο Πανιώνιος έχει καταφέρει να δείχνει πως έχει αποκοπεί από τους υπόλοιπους στη μάχη για την Ευρώπη. Δεν αλλάζει φιλοσοφία και όλοι οι παίκτες προσαρμόζονται σε αυτή. Μεγάλα "ερωτηματικά" θα είναι ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης, που δείχνουν να βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο, από εκεί που είχαν πλασαρίσματα στα Ευρωπαϊκά εισιτήρια. Το γκρουπ αυτό θεωρώ πως κλείνει με Ξάνθη, Γιάννενα και Πλατανιά, τρία "νοικοκυρεμένα" σωματεία, που ψάχνουν την υπέρβαση.

Η μάχη της επιβίωσης: Λάρισα, Κέρκυρα, Λεβαδειακός, Λαμία και Απόλλων Σμύρνης θα κληθούν να μαζέψουν βαθμούς στο πρώτο γύρο για να μην χρειαστούν κανένα από τα... γνωστά σπριντ στο τέλος της χρονιάς. Η έδρα θα παίξει σημαντικό ρόλο, διότι οι ικανές ομάδες δεν αρκούνται στο να "κλέβουν" βαθμούς με τη μέθοδο "ταμπούρι και αντεπίθεση" μακριά από την έδρα τους.

Πέτρος Παπαμακάριος

Η μάχη τίτλου: Από τη στιγμή που δεν είμαστε Αγγλία για να βγει μια Λέστερ να διεκδικήσει τον τίτλο και πάλι το "BIG-4" έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μόνο που σε αντίθεση με τα άλλα χρόνια δεν είμαι σίγουρος ότι το φετινό πρωτάθλημα ξεκινάει γνωρίζοντας από πριν τον πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός όντως έχει ενισχυθεί αρκετά, όπως και ο ΠΑΟΚ αλλά και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός όμως διαθέτει τον πιο έμπειρο τεχνικό σε ότι αφορά τη Super League και έναν άνθρωπο που συμμάζεψε αρκετά τα πράγματα ενώ τελευταία ενισχύθηκε και το τριφύλλι. Οπότε θα είναι μάχη για τέσσερις με τον Ολυμπιακό να έχει ένα μικρό προβάδισμα, όχι τόσο μεγάλο όσο τα προηγούμενα χρόνια.

Η μάχη της Ευρώπης: Ο Πανιώνιος διατήρησε τον μεγαλύτερο κορμό σε σχέση με πέρυσι ενώ ενισχύθηκε κιόλας οπότε είναι το φαβορί για να μπει στη πρώτη πεντάδα και να διεκδικήσει έξοδο στην Ευρώπη. Οι Αστέρας, Ατρόμητος έχουν επίσης ενισχυθεί αρκετά και όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν στόχο να βγουν στην Ευρώπη. Αν δεν τους δούμε στο γήπεδο όμως κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι μέλει γενέσθαι σχετικά με το δέσιμο και την ποιότητα του ρόστερ. Ριζικές αλλαγές έχει κάνει στο ρόστερ της η Ξάνθη που έχει μπει και στη μετά Λουτσέσκου εποχή. Επίσης δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια έκπληξη από τον Απόλλωνα Σμύρνης ή τη Λαμία που έχουν κάνει έως τώρα 17 και 14 μεταγραφές αντίστοιχα και μπορεί να έρθουν από το πουθενά.

Η μάχη της επιβίωσης: Ικανές για το καλύτερο και το χειρότερο είναι ο Απόλλων Σμύρνης και η Λαμία. Γιατί αν δεν τους βγουν οι μεταγραφές μαζί με το γεγονός ότι είναι οι ομάδες που ανέβηκαν από την Stoiximan.gr Football League τότε αυτόματα είναι και πρώτα φαβορί για υποβιβασμό. Σε αυτές πρέπει να προσθέσουμε και τις Κέρκυρα, Παναιτωλικό και Λεβαδειακό. Καθώς ναι μεν και οι τρεις ομάδες έχουν ενισχυθεί σε σχέση με πέρυσι αλλά και τη περσινή σεζόν αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα στη παρουσία τους στη Super League.

Νίκος Συριώδης

Η μάχη τίτλου: Ο Ολυμπιακός ξεκινάει και φέτος ως το πρώτο φαβορί, αφού παρουσιάζεται αρκετά ενισχυμένος σε σχέση με το περσινό αποψιλωμένο ρόστερ του. Έκανε δυνατές κινήσεις, ο Χάσι έχει επιλογές και αν η ομάδα μπει στους ομίλους του Champions League, θα έχει χρήματα για να γίνουν κάποιες δυνατές κινήσεις ακόμα που θα τον κάνουν πιο ισχυρό. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή, αλλά έχει ως δύναμή του την ομοιογένεια, διότι κράτησε τον κορμό του από πέρυσι και στον "Δικέφαλο του Βορρά" μιλούν ανοιχτά για πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί πολύ πιο ορθολογικός, κάτι που το εγγυάται η παρουσία του Μαρίνου Ουζουνίδη, ενώ το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι η ΑΕΚ. Έχει ακόμα αρκετά ανοιχτά "μέτωπα" όσον αφορά το μετεγγραφικό κομμάτι και ίσως αλλάξουν οι ισορροπίες.

Η μάχη της Ευρώπης: Εκτός του Big-4 που έχει τον πρώτο λόγο για τις τέσσερις πρώτες θέσεις της κατάταξης, ενδιαφέρον έχει να δούμε ποια θα είναι η 5η ομάδα που θα μπορέσει να μπει... σφήνα και να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Πανιώνιος έχει το know how τα τελευταία χρόνια και τον περιμένουμε και φέτος δυνατό, ενώ βελτιωμένο περιμένουμε και τον Αστέρα με τον Στάικο Βεργέτη στον πάγκο του, έναν άνθρωπο που ξέρει την ομάδα απέξω και ανακατωτά. Ο Ατρόμητος προβληματίζει ακόμα, ενώ από τον ΠΑΣ του Πετράκη, τον Πλατανιά του Παράσχου, τον Παναιτωλικό του Χάβου και την Ξάνθη αναμένουμε το κάτι παραπάνω.

Η μάχη της επιβίωσης: Ο Απόλλων είναι ο... πρωταθλητής σε αριθμό μετεγγραφικών κινήσεων και μένει να δούμε στο χορτάρι αν θα μεταφραστούν και σε ποιότητα, ενώ η Λαμία θα παλέψει για να σωθεί. Το θέμα είναι πόσο ανταγωνιστική μπορεί να παρουσιαστεί και πόσο θα εκμεταλλευτεί την έδρα της. Ο Λεβαδειακός είναι πάντα στους υποψήφιους, έστω και αν πάντα έχει τον τρόπο να την σκαπουλάρει.

Στέλιος Χαρτζουλάκης

Η μάχη τίτλου: Τα πράγματα στην κορυφή είναι λίγο-πολύ ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα πιο πλήρης από τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, κι έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι "Δικέφαλοι" ψάχνονται ακόμα και μόνο οι "πράσινοι" δείχνουν να έχουν σωστό πλάνο, ώστε να ζορίσουν τον "αιώνιο" αντίπαλο. Ωστόσο, η έλλειψη βάθους στο ρόστερ δεν θα τους επιτρέψει να "χτυπήσουν" το πρωτάθλημα.

Η μάχη της Ευρώπης: Αν συνεχίσει να κάνει σωστά και προσεκτικά βήματα, σε συνδυασμό με τη χημεία που φαίνεται να έχει βρει ο Μαρίνος Ουζουνίδης στην ομάδα, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αφήσει πίσω του τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, στη μάχη της 2ης θέσης. Πίσω από τους "Δικεφάλους", το τελευταίο εισιτήριο του Europa League θα "παιχτεί" πιθανότατα μεταξύ του Πανιωνίου και της Ξάνθης.

Η μάχη της επιβίωσης: Η Κέρκυρα δείχνει να είναι η πιο αδύναμη ομάδα της κατηγορίας και λογικά δεν θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Το θέμα είναι να βρεθεί ο δεύτερος. Απόλλων Σμύρνης, ΑΕΛ και Ατρόμητος φαντάζουν ως οι επικρατέστεροι να την ακολουθήσουν στη Stoiximan.gr Football League.

Γιώργος Περπερίδης

Η μάχη τίτλου: Στην μάχη για το πρωτάθλημα υπάρχει φαβορί, ο Ολυμπιακός. Οι "ερυθρόλευκοι" θεωρητικά εμφανίζονται με πολύ ενισχυμένο ρόστερ σε σχέση με το περσινό, όπου και πάλι πήραν τον τίτλο. Επομένως δεν μπορούν παρά να έχουν το προβάδισμα και για το φετινό. Από τους συνδιεκδικητές υπάρχει ο ΠΑΟΚ που ξεχωρίζει. Ότι προχώρησε από τα μέσα Αυγούστου σε αλλαγή προπονητή μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό για τον "Δικέφαλο", ειδικότερα από τη στιγμή που ανέλαβε ο Λουτσέσκου, ο οποίος γνωρίζει άριστα το ελληνικό πρωτάθλημα και είναι λάτρης του αποτελέσματος. Διαχρονικό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ πως... ζαλίζεται μόλις αγγίζει κορυφή. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός έπονται. Οι "κιτρινόμαυροι" του Μανόλο Χιμένεθ εξακολουθούν να ψάχνονται αγωνιστικά σε βαθμό μεγαλύτερο από τους υπόλοιπους, ενώ εκκρεμούν ακόμη θέματα ρόστερ. Η πρόκριση στους ομίλους του Europa League είναι σημαντικός στόχος, εφόσον όμως επιτευχθεί μπορεί να επηρεάσει τον "Δικέφαλο" στην κούρσα του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έχει το πιο ξεκάθαρο αγωνιστικό πλάνο από όλους, αλλά και τα περισσότερα ερωτηματικά σε πρόσωπα. Κανείς δεν είναι σίγουρος αν θα μπορέσει να βρει τα γκολ του Μπέργκ, του λείπει το βάθος πάγκου που σίγουρα θα επηρεάσει όσο προχωρά η σεζόν. Ισχύει ότι και για την ΑΕΚ σχετικά με το Europa League.

Η μάχη της Ευρώπης: Πανιώνιος, Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΣ Γιάννινα θα παλέψουν για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στην κούρσα μια τέταρτη ομάδα έκπληξη. Πάντως οι Νεοσμυρνιώτες είναι στην καλύτερη θέση στην εκκίνηση, αφού μοιάζουν ικανοί να παρατάξουν ένα εξίσου ανταγωνιστικό σύνολο σε σχέση με πέρσι, με τον Γρηγορίου αντί του Μιλόγεβιτς στο τιμόνι. Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκει ξανά ηρεμία με τον Βεργέτη στον πάγκο και μαζί τον μαχητικό του χαρακτήρα, ενώ ο Πετράκης αποτελεί την εγγύηση του ΠΑΣ Γιάννινα στην τεχνική καθοδήγηση.

Η μάχη της επιβίωσης: Στη μάχη της ουράς θα είναι οι νεοφώτιστοι. Λαμία και Απόλλων Σμύρνης είναι ερωτηματικά. Η Λαμία ως πρωτάρα στην Super League είναι άγνωστο πως θα διαχειριστεί ως οργανισμός τα νέα δεδομέα, ενώ ο Απόλλων άλλαξε καμιά 20αριά παίκτες και θα χρειαστεί χρόνο για να δέσει ως σύνολο. Προσοχή θέλει η σεζόν για Κέρκυρα, Λεβαδειακό και Παναιτωλικό.

Θοδωρής Κουνάδης

Η μάχη τίτλου: Φαβορί και φέτος είναι ο Ολυμπιακός, η ομάδα που έχει το "know-how" μέσα από τα επτά σερί πρωταθλήματα. Πόσο μάλλον όταν το κατέκτησε πέρσι με χτυπητές αδυναμίες τις οποίες φρόντισε να διορθώσει με μεταγραφικές κινήσεις. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος είναι πιο κοντά στο να απειλήσει τον Ολυμπιακό, αυτός φαντάζει ο ΠΑΟΚ που διόρθωσε το λάθος "Στανόγεβιτς" με προπονητή που γνωρίζει τα ελληνικά κατατόπια και ζει όσο κανένας άλλος για το αποτέλεσμα.

Η μάχη της Ευρώπης: Το Big-4 θα κάνει κατάληψη των τεσσάρων πρώτων θέσεων. Περισσεύει ένα ειστήριο, αυτό της πέμπτης θέσης, το οποίο ο Αστέρας θα προσπαθήσει να το πάρει από τον Πανιώνιο. Θα το παλέψει και ο ΠΑΣ, ενώ υπάρχει και το σενάριο να μην πάει το Κύπελλο σε κάποιον μεγάλο, έτσι η πέμπτη θέση να μην είναι ευρωπαϊκή. Λίγες φυσικά οι πιθανότητές του.

Η μάχη της επιβίωσης: Χορός του Ζαλόγγου για Απόλλωνα, Λαμία κατά πρώτο λόγο και Κέρκυρα, Λεβαδειακό κατά δεύτερο. Οι δύο νεοφώτιστοι πρέπει να ανέβουν βουνό: Στη Ριζούπολη άλλαξαν όλη την ομάδα, στη Φθιώτιδα δεν έχουν την εμπειρία της κατηγορίας.