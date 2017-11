ΟΑΚΑ, o εφιάλτης του ΠΑΟΚ και επί Σαββίδη

Ο ΠΑΟΚ δεν έχει πανηγυρίσει ούτε γκολ σε ματς με την ΑΕΚ εκτός έδρας από το 2012. Mετράει πάνω από 9 ώρες (!) χωρίς να σκοράρει στο πρωτάθλημα με γηπεδούχο την Ένωση. To Sport24.gr καταγράφει τα ντέρμπι Δικεφάλων της πενταετίας Σαββίδη.

BEST OF NETWORK

BEST OF HOUSE TWENTY FOUR