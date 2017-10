Τα μεγαλύτερα ποσά μεταγραφών που έχουν ξοδέψει σύλλογοι στην ιστορία

Η Μάντσεστερ Σίτι αγόρασε το αναπληρωματικό δεξί μπακ της Ρεάλ με στόχο να τον διατηρήσει αναπληρωματικό για 30.000.000 ευρώ. Ο Ντανίλο δεν αποτελεί τη μοναδική τέτοια περίπτωση, αφού η Μπαρτσελόνα έδωσε 40.000.000 ευρώ για τον Παουλίνιο χωρίς να υπάρχει θέση στην ενδεκάδα γι' αυτόν.

Την παράσταση, όμως, έκλεψε η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έκανε το κόλπο γκρόσο με τον Νεϊμάρ, υπερδιπλασιάζοντας το ποσό της πιο ακριβής μεταγραφής στην ιστορία που καταρρίφθηκε μόλις πέρυσι από τον Πολ Πογκμπά και παρ' όλα αυτά, επιχείρησε να πραγματοποιήσει ακόμα ένα τέτοιο "μπαμ" με τον Κιλιάν Εμπαπέ, έστω κι αν τελικά τον απέκτησε (αρχικά) ως δανεικό.

Την ώρα που όλο το καλοκαίρι ο αθλητικός και όχι μόνο κόσμος παραμιλούσε με τη μεταγραφική δραστηριότητα των Γάλλων, μία άλλη ομάδα κατάφερε να ξοδέψει περισσότερα χρήματα. Ο λόγος για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία, όμως, έφτασε μόλις στη 2η θέση της λίστας, αφού η κορυφή παραμένει στη Ρεάλ Μαδρίτης του Φλορεντίνο Πέρεθ από το 2009, όταν μέσα σε δύο εβδομάδες κατέρριψε δύο φορές το ρεκόρ της πιο ακριβής μεταγραφής του κόσμου.

Το Sport24.gr έφτιαξε μία λίστα με τα πιο δαπανηρά καλοκαίρια των συλλόγων, με τη βοήθεια από τα στοιχεία του Transfermarkt.de, και με βάση αυτήν σας παρουσιάζει αναλυτικά τι έκαναν οι ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα και ποιες απαρτίζουν το top-30:

10. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - 181.000.000 (2016)

(AP Photo/Claude Paris)

Η πολυαναμενόμενη άφιξη του Πεπ Γκουαρδιόλα στο "Ετιχάντ" σήμαινε και λίφτινγκ στο ρόστερ της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Καταλανός επιχείρησε να βάλει τις βάσεις για μία "δική" του ομάδα, αποκτώντας ορισμένους παίκτες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις που είχε θέσει, είτε αυτοί ονομάζονται Κλάουντιο Μπράβο και Τζον Στόουνς που μπορούν να παίξουν με την μπάλα στα πόδια είτε Λερουά Σανέ και Ιλκάι Γκιουντογάν που προσφέρουν διαρκή κίνηση και καλό passing gane.

Ως είθισται, οι "πολίτες" πλήρωσαν ακριβά αυτά τα αποκτήματα, με τα 55.600.000 ευρώ που προσφέρθηκαν για τον Στόουνς στην Έβερτον να κάνουν τη διαφορά, ενώ η Σάλκε "μοσχοπούλησε" τον Σανέ για 50.000.000 ευρώ. Το "ξεσκαρτάρισμα" ήταν μικρό και περιελάμβανε την πώληση του Έντιν Τζέκο μόλις για 11.000.000 ευρώ και τον δανεισμό του Βιλφρίντ Μπονί στη Στόουκ με μικρό χρηματικό αντάλλαγμα, ενώ αποχώρησαν ως δανεικοί και οι Τζο Χαρτ, Σαμίρ Νασρί και Ελιακίμ Μανγκαλά.

9. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - 185.000.000 (2016)

(AP Photo/Michael Sohn)

Τον Αύγουστο του 2012, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άφηνε τον Πολ Πογκμπά να φύγει ως ελεύθερος και εισέπραξε από τροφεία 1.000.000 ευρώ από τη Γιουβέντους. Τον Αύγουστο του 2016, ο Γάλλος επέστρεψε στο "Ολντ Τράφορντ" ως η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η μετακίνησή του έκανε πιο μεγάλο θόρυβο και από την πρόσληψη του Ζοζέ Μουρίνιο στον πάγκο, αφού ήταν ένα σίριαλ που κράτησε για περίπου έναν χρόνο.

Στο πρόσωπο του Πογκμπά και του Μουρίνιο, η Γιουνάιτεντ άφησε οριστικά πίσω της την εποχή Φέργκιουσον και πέρασε σε εκείνη του Special One, ο οποίος δεν έμεινε εκεί. Αγόρασε έναν εξαιρετικό all around μεσοεπιθετικό από την Ντόρτμουντ έναντι 42.000.000 ευρώ, τον Χενρίχ Μχιταριάν, και ολοκλήρωσε τις αγορές με τον Ερίκ Μπεγί που είχε "θωρακίσει" την άμυνα της Βιγιαρεάλ τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά, κανένα από τα τρία περσινά τρόπαια δεν θα κατέληγαν στο "Ολντ Τράφορντ", εάν δεν υπήρχε μια μεταγραφή που δεν κόστισε τίποτα, του Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς.

Εκείνο το καλοκαίρι κατέστη το πιο πολυέξοδο στην ιστορία του ποδοσφαίρου από έναν σύλλογο, αφού η Γιουνάιτεντ δεν εισέπραξε κάποιο μεγάλο ποσό από πωλήσεις κι έτσι έκλεισε με μεταγραφικό έλλειμμα 176.750.000 ευρώ, μεγαλύτερο κατά 3.750.000 ευρώ από το φετινό της Παρί.

8. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - 192.500.000 (2017)

(AP Photo/Francisco Seco)

Αποτελεί τη μοναδική ομάδα της λίστας που παρότι πραγματοποίησε άκρως δαπανηρή μεταγραφική πολιτική, έβγαλε κέρδος στο ισοζύγιο. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, αφού η πώληση του Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν με σπάσιμο ρήτρας 222.000.000 ευρώ, έπρεπε να συνοδευτεί με αναπλήρωση του κενού.

Γι' αυτόν τον λόγο, οι Καταλανοί κυνήγησαν δύο στόχους όλο τον Αύγουστο, αλλά κατάφεραν να πετύχουν έναν εξ αυτών. Μετά από αρκετές αντιστάσεις, η Ντόρτμουντ... παραδόθηκε για την περίπτωση του Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος πωλήθηκε για 105.000.000 ευρώ, με μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα 40.000.000 ευρώ, έναν χρόνο μετά από την απόκτησή του από τη Ρεν για 15.000.000 ευρώ και 22 μήνες μετά από την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του.

Η Λίβερπουλ άντεξε στις πιέσεις για τον Φιλίπε Κοουτίνιο από τους "μπλαουγκράνα" αλλά και από τον ίδιο τον παίκτη που είχε αιτηθεί μεταγραφή, όμως δεν γινόταν να κάνει το ίδιο η Γκουάνγκζου Έβεργκραντ, η οποία έχασε τον MVP των τελευταίων δύο ετών του κινεζικού πρωταθλήματος, Παουλίνιο, λόγω ρήτρας 40.000.000 ευρώ, σε μία μετακίνηση που παραξένεψε πολλούς.

Αντιθέτως, η απόκτηση ενός κανονικού δεξιού μπακ όπως ο Νέλσον Σεμέντο από την Μπενφίκα, έναν χρόνο μετά από τη φυγή του Ντάνι Άλβες, καθώς και η επαναγορά του Ζεράρ Ντεουλοφέου για 12.000.000 ευρώ, μετά από μία καλή περίοδο στη Μίλαν, έμοιαζαν απολύτως φυσιολογικές κινήσεις.

7. ΜΙΛΑΝ - 194.500.000 (2017)

(AP Photo/Antonio Calanni)

Μετά από τριάντα χρόνια Σίλβιο Μπερλουσκόνι και τρία χρόνια εκτός Ευρώπης, η Μίλαν χρειαζόταν αλλαγές εκ βάθρων. Τις βρήκε στο πρόσωπο του Γιονγχονγκ Λιλ και έντεκα ποδοσφαιριστών που μεταμόρφωσαν πλήρως το ρόστερ της.

Το μεγαλύτερο "μπαμ" οφείλεται στον ηγέτη της άμυνας της Γιουβέντους, Λεονάρντο Μπονούτσι, ο οποίος ήθελε να φύγει από τους κυρίαρχους της Ιταλίας και φιναλίστ Ευρώπης και οι "ροσονέρι" του έστρωσαν το κόκκινο χαλί. Ο Ιταλός στόπερ μαζί με τον "διάδοχο του Κριστιάνο Ρονάλντο" Αντρέ Σίλβα κόστισαν 80.000.000 ευρώ, ωστόσο οι μεταγραφές δεν σταμάτησαν εκεί. Ένας τερματοφύλακας, ο Αντόνιο Ντοναρούμα, ένας δεξιός μπακ, ο Αντρέα Κόντι, ένας αριστερός μπακ, ο Ρικάρντο Ροντρίγκεθ, ένας στόπερ, ο Ματέο Μουσάκιο, ένας αμυντικός μέσος, ο Φρανκ Κεσιέ, ένας box-to-box μέσος, ο Λούκας Μπίγλια, ένας all around μέσος, ο Χακάν Τσαλχανόγλου, ένας περιφερειακός επιθετικός, ο Φάμπιο Μπορίνι, μαζί με έναν φουνταριστό, τον Νίκολα Κάλινιτς, αποκτήθηκαν για τη νέα σεζόν, οι περισσότεροι με καλά deals και κάποιοι δανεικοί με υποχρέωση αγοράς τα επόμενα καλοκαίρια.

Η κινεζική (με αμερικανικά δανεικά) επένδυση στο αγωνιστικό τμήμα έφτασε τα 194.500.000 ευρώ και δεν βοηθήθηκε από τις πωλήσεις, που περιορίστηκαν σε 32.000.000 ευρώ, με κυριότερη εκείνη του Ματία ντε Σίλιο στη Γιουβέντους.

6. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - 195.350.000 (2014)

(AP Photo/Jon Super)

Το πείραμα του Ντέιβιντ Μόγες δεν πέτυχε κι έτσι ο διάδοχος του Άλεξ Φέργκιουσον αναζητήθηκε στο πρόσωπο του Λούις φαν Χάαλ. Το ρόστερ της προηγούμενης χρονιάς αποδείχθηκε ελαττωματικό και ο Ολλανδός, σε συνδυασμό με τη διοίκηση, φρόντισε να το ενισχύσει όσο μπορούσαν.

Μία σπουδαία κίνηση ήταν αυτή του Άνχελ ντι Μαρία, ο οποίος έπρεπε να πωληθεί 75.000.000 ευρώ από τη Ρεάλ για να χρηματοδοτηθεί η αγορά του Χάμες Ροντρίγκες. Οι "κόκκινοι διάβολοι" είχαν κλείσει ήδη τον 19χρονο αριστερό μπακ Λουκ Σο από τη Σαουθάμπτον για 37.500.000 ευρώ, ενώ από την Ολλανδία ο Φαν Χάαλ έφερε τον Ντέιλι Μπλιντ του Άγιαξ για να καλύψει διάφορες θέσεις σε άμυνα και κέντρο. Ο Μάρκος Ρόχο προερχόταν από εξαιρετικό Μουντιάλ και ο Άντερ Ερέρα θα ήταν η κινητήριος δύναμη στο κέντρο, σε μία προσπάθεια του νέου προπονητή της ομάδας να αγωνιστεί με τρεις στην άμυνα.

Όλα αυτά στην... τιμή των 195.350.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται και ο δανεισμός του Ρανταμέλ Φαλκάο από τη Μονακό για 7.600.000 ευρώ, με επιλογή αγοράς σε περίπτωση που ο Κολομβιανός έπειθε με την απόδοσή του. Η πώληση των Ντάνι Γουέλμπεκ και Σίντζι Καγκάβα, πάντως, έφερε πίσω 28.000.000 ευρώ.

5. ΤΣΕΛΣΙ - 199.900.000 (2017)

(AP Photo/Frank Augstein)

Η Τσέλσι ήταν αθόρυβη, κράτησε πολλές κινήσεις για το τέλος και -κυρίως- απέτυχε να αγοράσει τους πρωταρχικούς στόχους της, ιδίως στην επίθεση. Ωστόσο, έκλεισε το φετινό καλοκαίρι έχοντας δαπανήσει 200.000.000 ευρώ, παρότι πέρυσι αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η επιστροφή στο Champions League και η διόγκωση του ποσού των μεταγραφών παγκοσμίως παρέσυρε και τον Ρομάν Αμπράμοβιτς. Ο "κλεισμένος" Ρομελού Λουκακού χάθηκε για τη Γιουνάιτεντ και γι' αυτό οι "μπλε" έδωσαν 62.000.000 ευρώ για τον Άλβαρο Μοράτα. Ο Τιεμουέ Μπακαγιοκό υπήρξε ακόμα ένα μέλος της Μονακό που αποχαιρέτησε το Πριγκιπάτο μετά από το πρωτάθλημα, αλλά ουχί φθηνά (40.000.000 ευρώ), ενώ ο Αντόνιο Ρίντιγκερ προτιμήθηκε από τον Κώστα Μανωλά (αμφότεροι της Ρόμα) για το κέντρο της άμυνας. Την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ο Αντόνιο Κόντε πρόσθεσε ακόμα δύο αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές, τον παρτενέρ του Ενγκολό Καντέ στην πορεία τίτλου της Λέστερ, Ντάνι Ντρίνκγουότερ, μαζί με τον δεξιό μπακ Ντάβιντε Τζαπακόστα.

Όλα αυτά, πάντως, έχοντας μία πολύ καλή παρουσία και στις πωλήσεις, τουλάχιστον από οικονομική άποψη, ιδίως με την παραχώρηση του Νεμάνια Μάτιτς στη Γιουνάιτεντ για 44.700.000 ευρώ. Συνολικά, η Τσέλσι εισέπραξε 130.600.000 ευρώ και μπορεί να μην κατάφερε να πουλήσει τον παίκτη που ήθελε περισσότερο το καλοκαίρι, τον Ντιέγκο Κόστα, το πέτυχε όμως εκτός μεταγραφικής περιόδου και θα πάρει ακόμα 66.000.000 ευρώ τον Ιανουάριο, ουσιαστικά εκμηδενίζοντας το μεταγραφικό έλλειμμα.

4. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - 213.030.000 (2015)

(AP Photo/Rui Vieira)

Έχοντας μείνει πίσω από την Τσέλσι την προηγούμενη χρονιά, οι Άραβες της Σίτι αποφάσισαν να κάνουν και πάλι μεταγραφική επίθεση για να ανακτήσουν τα "ηνία" στην Premier League.

Ο πρώτος στόχος και αυτός για τον οποίο δούλεψαν πιο πολύ από κάθε άλλον ήταν ο Κέβιν ντε Μπράινε, ο οποίος είχε κάνει μαγική σεζόν με την Βόλφσμπουργκ και ο οποίος επέστρεψε στην Αγγλία (μετά από το πέρασμά του στην Τσέλσι) για 74.000.000 ευρώ. Ο Ραχίμ Στέρλινγκ τα είχε βρει με τη Σίτι πολύ καιρό νωρίτερα και μετά από πίεση, κατάφερε να πείσει τη Λίβερπουλ να τον αφήσει για 64.000.000 ευρώ.

Τα διαρκή προβλήματα τραυματισμού του Βενσάν Κομπανί οδήγησαν στην αγορά του Νικολάς Οταμέντι από τη Βαλένθια στα μέσα Αυγούστου, μετά από μία καλή σεζόν και σε τιμή τέσσερις φορές πάνω από εκείνη που κόστισε στις "νυχτερίδες" έναν χρόνο νωρίτερα. Η μεταγραφή αυτή ουσιαστικά ήταν συνδυαστική, αφού αντίθετο δρομολόγιο για 28.000.000 ευρώ ακολούθησε ο Άλβαρο Νεγρέδο.

3. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - 238.000.000 (2017)

(AP Photo/Francois Mori)

Από τη στιγμή που εξαγοράστηκε από Άραβες, η Παρί μόνο μία φορά είχε σεζόν χωρίς να δαπανήσει εννιαψήφιο ποσό, ωστόσο ποτέ δεν είχε ξεπεράσει τα 150.000.000 ευρώ. Φέτος, με νέες χορηγίες και κυρίως μετά από την απώλεια του τίτλου από τη Μονακό και τον ταπεινωτικό αποκλεισμό από την Μπαρτσελόνα στο Champions League, οι ιδιοκτήτες έβλεπαν ότι το πλάνο πενταετίας για την κατάκτηση του κόσμου δεν πήγαινε καλά και αποφάσισαν να πάρουν τόσο δραστικά μέτρα, που η περίπτωσή τους έφτασε να συζιτιέται μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η καταβολή 222.000.000 ευρώ για την αγορά ενός ποδοσφαιριστή ξεπερνάει τα στενά όρια του αθλήματος. Η εξαγορά του συμβολαίου του Νεϊμάρ από την Μπαρτσελόνα πέρασε από χίλια κύματα, με τους Καταλανούς να αρνούνται πεισματικά να συναινέσουν, μετά από τις τόσες αρνήσεις των Γάλλων να τους πουλήσουν παίκτες όπως ο Μάρκο Βεράτι, ωστόσο δεν ήταν στο χέρι τους να αποτρέψουν τη μεταγραφή. Από τη στιγμή που βρέθηκε η "χρυσή συνταγή" για την καταβολή όλου του ποσού, με την πιο συμφέρουσα φορολογική λύση, η Παρί άρπαξε τον Βραζιλιάνο και εισήλθε σε νέα εποχή.

Το ποσό ήταν τόσο μεγάλο που έκανε μόλις μία μεταγραφή ακόμα, τον αριστερό μπακ Γιούρι Μπερτσίτσε, που ουσιαστικά πήρε τη θέση στον πάγκο του Μάξουελ, ο οποίος αθόρυβα έγινε βοηθός αθλητικού διευθυντή στον σύλλογο. Ο Ντάνι Άλβες αποκτήθηκε ως ελεύθερος, ενώ για τον Κιλιάν Εμπαπέ ήταν αδύνατο να καταβληθούν 180.000.000 ευρώ στην ίδια μεταγραφική περίοδο κι έτσι βρέθηκε η φόρμουλα με τη Μονακό για αγορά του το 2018 και δωρεάν δανεισμό του φέτος.

2. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - 249.300.000 (2017)

(AP Photo/Peter Dejong)

Μπορεί να πέρασε στα... ψιλά την ώρα που η Παρί έκανε όλες αυτές τις επιτυχημένες ή αποτυχημένες μεταγραφικές απόπειρες, ωστόσο η ομάδα που δαπάνησε το μεγαλύτερο ποσό στην τελευταία μεταγραφική περίοδο είναι η Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκουαρδιόλα... πολιόρκησε τη Μονακό και κατάφερε να αποσπάσει δύο ποδοσφαιριστές της για πάνω από 100.000.000 ευρώ αθροιστικά, ο ένας εκ των οποίων υπέστη ρήξη χιαστού και ο έτερος είναι παγκίτης. Ο λόγος για τον Μπενζαμέν Μεντί και τον Μπερνάρντο Σίλβα, οι οποίοι λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, έχουν δρόμο μπροστά τους στο Μάντσεστερ. Για τη θέση του δεξιού μπακ δαπάνησε 81.000.000 ευρώ, παίρνοντας τον Κάιλ Γουόκερ από την Τότεναμ και τον Ντανίλο από τη Ρεάλ, ενώ τη λύση στη θέση του τερματοφύλακα, μετά από την πλήρη αποτυχία του Μπράβο, ήρθε να δώσει ο Έντερσον έναντι 40.000.000 ευρώ (η πιο ακριβή μεταγραφή τερματοφύλακα στην ιστορία σε λίρες, αλλά όχι σε ευρώ που είναι πίσω από τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν, λόγω μεταβολής στην αξία του αγγλικού νομίσματος).

Σε αντίθεση με την Παρί, όμως, η Μάντσεστερ Σίτι εισέπραξε περίπου 100.000.000 ευρώ από τις πωλήσεις. Αυτό το καλοκαίρι προχώρησε σε πραγματικό "ξεσκαρτάρισμα", με τους Μπονί, Νολίτο, Φερνάντο, Αλεκσάνταρ Κολάροβ και Σαμίρ Νασρί που εκπροσωπούσαν την παλιά εποχή να πωλούνται, τους Χεσούς Νάβας, Πάμπλο Σαμπαλέτα, Γκαέλ Κλισί και Γουίλι Καμπαγέρο να φεύγουν ως ελεύθεροι και να μειώνουν το μισθολογικό κόστος, τον Χαρτ να παραχωρείται δανεικός και τους νεαρούς Κελέσι Ιχεανάτσο και Ενές Ουνάλ να γεμίζουν τα ταμεία με τις μεταγραφές τους.

1. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - 257.400.000 (2009)

(AP Photo/Hektor Pustina)

Όσο κι αν προσπάθησε η Μάντσεστερ Σίτι, δεν κατόρθωσε να πατήσει κορυφή, αν και μπορεί να το κάνει στα επόμενα χρόνια. Η Ρεάλ του 2009-2010 έμπαινε στη δεύτερη θητεία του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία και η επιστροφή του Ισπανού μεγαλοεργολάβου συνοδεύτηκε με τη διπλή κατάρριψη του ρεκόρ της πιο ακριβής μεταγραφής, που κατείχε η Ρεάλ του από το 2001 με τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Πρώτα αποκτήθηκε ο Κακά από τη Μίλαν έναντι 65.000.000 ευρώ και δύο εβδομάδες αργότερα ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο μεταγραφικό σίριαλ της εποχής. Ο Άλεξ Φέργκιουσον και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέκυψαν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφηνε το "Ολντ Τράφορντ" για να υπογράψει στους "μερένγκες", με τη μεταγραφή να εκτοξεύεται στα 94.000.000 ευρώ, ένα ποσό που αποτελούσε ρεκόρ μέχρι την απόκτηση του Γκάρεθ Μπέιλ τέσσερα καλοκαίρια μετά.

Οι δύο κάτοχοι "Χρυσής Μπάλας" δεν ήταν αρκετοί για να σταματήσουν την Μπαρτσελόνα του Γκουαρδιόλα που την προηγούμενη σεζόν είχε κατακτήσει και τα έξι διαθέσιμα τρόπαια. Γι' αυτό η Ρεάλ συνέχισε με έναν κορυφαίο επιθετικό, τον Καρίμ Μπενζεμά, και έναν κορυφαίο μέσο, τον Τσάμπι Αλόνσο. Σε αυτούς προστέθηκαν οι Ραούλ Αλμπιόλ, Εστεμπάν Γκρανέρο και Άλβαρο Μοράτα, με συνέπεια το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 257.400.000 ευρώ.

Πάντως, όπως συνηθίζει η Ρεάλ, όταν πρόκειται να ξοδέψει, φροντίζει πρώτα να απαλλάσσεται από ορισμένα αστέρια. Γι' αυτόν τον λόγο πούλησε τους Άριεν Ρόμπεν, Κλάας Γιαν Χούντελααρ, Γουέσλεϊ Σνάιντερ, Άλβαρο Νεγρέδο (τον αγόρασε και τον πούλησε), Χάβι Γκαρθία, Χαβιέρ Σαβιόλα, Ντάνι Παρέχο, Μιγκέλ Τόρες και Γκαμπριέλ Χάινσε, με συνέπεια να βγάλει 87.500.000 ευρώ και να μειώσει τη χασούρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το έλλειμμα στο μεταγραφικό ισοζύγιο είναι μικρότερο από αυτό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του 2016 που βρίσκεται στην 9η θέση των δαπανών.

ΤΑ 30 ΠΙΟ ΔΑΠΑΝΗΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α/Α Σύλλογος Καλοκαίρι Έξοδα Έσοδα Ισοζύγιο Top μεταγραφή 1 Ρεάλ 2009 257.400.000 87.500.000 -169.000.000 Κριστιάνο Ρονάλντο (94εκ.) 2 Μάντσεστερ Σίτι 2017 249.300.000 96.350.000 -147.950.000 Μπενζαμέν Μεντί (57,5εκ.) 3 Παρί Σεν Ζερμέν 2017 238.000.000 65.000.000 -173.000.000 Νεϊμάρ (222εκ.) 4 Μάντσεστερ Σίτι 2015 213.030.000 67.440.000 -145.590.000 Κέβιν ντε Μπράινε (74εκ.) 5 Τσέλσι 2017 199.900.000 130.600.000 -69.300.000 Άλβαρο Μοράτα (62εκ.) 6 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2014 195.350.000 42.900.000 -152.450.000 Άνχελ ντι Μαρία (75εκ.) 7 Μίλαν 2017 194.500.000 32.000.000 -162.000.000 Λεονάρντο Μπονούτσι (42εκ.) 8 Μπαρτσελόνα 2017 192.500.000 226.000.000 +33.500.000 Ουσμάν Ντεμπελέ (105εκ.) 9 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2016 185.000.000 8.250.000 -176.750.000 Πολ Πογκμπά (105εκ.) 10 Μάντσεστερ Σίτι 2016 181.000.000 14.850.000 -166.150.000 Τζον Στόουνς (55,6εκ.) 11 Γιουβέντους 2001 176.080.000 135.080.000 -41.000.000 Τζιανλουίτζι Μπουφόν (52,88εκ.) 12 Ρεάλ 2013 175.500.000 113.500.000 -62.000.000 Γκάρεθ Μπέιλ (101εκ.) 13 Μπαρτσελόνα 2014 166.720.000 81.800.000 -84.920.000 Λουίς Σουάρες (81,72εκ.) 14 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2017 164.400.000 11.500.000 -152.900.000 Ρομελού Λουκακού (84,7εκ.) 15 Γιουβέντους 2016 160.800.000 163.370.000 +2.570.000 Γκονσάλο Ιγκουαΐν (90εκ.) 16 Έβερτον 2017 158.200.000 107.380.000 -50.820.000 Γκίλφι Σίγκουρντσον (49,4εκ.) 17 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2015 156.000.000 102.070.000 -53.930.000 Αντονί Μαρσιάλ (60εκ.) 18 Τσέλσι 2003 153.470.000 950.000 -152.520.000 Ντέιμιεν Νταφ (24,5εκ.) 19 Λίβερπουλ 2014 151.430.000 91.970.000 -59.460.000 Άνταμ Λαλάνα (31εκ.) 20 Τσέλσι 2004 151.400.000 3.300.000 -148.100.000 Ντιντιέ Ντρογκμπά (38,5εκ.) 21 Γιουβέντους 2017 149.200.000 123.950.000 -25.250.000 Φεντερίκο Μπερναρντέσκι (40εκ.) 22 Μονακό 2013 149.200.000 4.750.000 -144.450.000 Χάμες Ροντρίγκες (45εκ.) 23 Μίλαν 2001 144.000.000 20.700.000 -123.300.000 Μανουέλ Ρούι Κόστα (42εκ.) 24 Γιουβέντους 2015 142.600.000 79.350.000 -63.250.000 Πάουλο Ντιμπάλα (40εκ.) 25 Ίντερ 2016 142.350.000 17.700.000 -124.650.000 Ζοάο Μάριο (40εκ.) 26 Μάντσεστερ Σίτι 2010 145.450.000 32.700.000 -112.750.000 Γιαγιά Τουρέ (30εκ.) 27 Βαλένθια 2015 143.750.000 50.100.000 -93.650.000 Ροντρίγκο (30εκ.) 28 Μάντσεστερ Σίτι 2009 139.300.000 30.950.000 -108.350.000 Εμανουέλ Αντεμπαγιόρ (29εκ.) 29 Τσέλσι 2016 132.800.000 41.500.000 -91.300.000 Μιτσί Μπατσουαγί (39εκ.) 30 Ατλέτικο 2015 132.110.000 120.000.000 -12.110.000 Τζάκσον Μαρτίνες (37,1εκ.)

Photo credits: AP Photo/Victor R. Caivano, Alastair Grant, Francois Mori, Manu Fernandez