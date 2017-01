Κίνα: Οι ομάδες της Super League, η αξία τους και οι σταρ

Αυτή είναι η 14η σεζόν της κινέζικης Super League ή Ping An Chinese Football Association Super League για χορηγικούς λόγους και το Sport24.gr σε είχε ενημερώσει από πέρυσι για το ενδιαφέρον των Κινέζων να γίνουν ο θρίαμβος του καπιταλισμού. Η τελευταία πρωταθλήτρια είναι η Guangzhou Evergrande, από τη δεύτερη κατηγορία (League One) ανέβηκαν οι Tianjin Quanjian και Guizhou Zhicheng, ενώ στη δεύτερη υποβιβάστηκαν οι Hangzhou Greentown και Shijiazhuang Ever. Bright