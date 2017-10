Είσαι πρωταθλητής; 'Αντε γεια!

Για να μην τα πολυλογούμε, στα top -21 πρωταθλήματα της Ευρώπης μόνο η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι στις 3 Οκτωβρίου πρωταθλήτρια από την περυσινή σεζόν και πρώτη στη βαθμολογία! Σίγουρα πρόκειται περί καταπληκτικής σύμπτωσης, αλλά θα έχει την... πλάκα του και το ενδιαφέρον του το θέμα. Να δούμε στο τέλος της σεζόν πόσες θα επανακάμψουν και θα κάνουν το back to back. Ως τώρα έχουμε και λέμε...

